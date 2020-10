Los enfermeros prevén una complicada campaña de vacunación contra la gripe en Madrid por la falta de plantilla

La campaña de vacunación contra la gripe estacional en la Comunidad de Madrid arranca este miércoles. Lo hace antes que otros años debido a la pandemia del coronavirus para intentar evitar casos de doble infección de gripe y covid y amortiguar así la presión asistencial en ambulatorios y centros hospitalarios.

Sin embargo, para esta campaña que se prevé más intensa de lo habitual, la Consejería de Sanidad no ha realizado aún ningún esfuerzo adicional en materia de recursos humanos, denuncia el Sindicato de Enfermería SATSE Madrid, que prevé "difícil" llevar a cabo de forma correcta la vacunación de la población en unos centros de salud desbordados por la carencia de personal de enfermería.

“No entendemos cuál es la política sanitaria de la Comunidad de Madrid. Mientras en otras regiones se invierte para potenciar la Atención Primaria, los centros de salud, aquí se cierran o se limita su acceso. Si ya es imposible llevar a cabo el trabajo diario, cómo quieren que llevemos a cabo, además, la vacunación contra la gripe estacional. No hay enfermeras, no damos abasto y las enfermeras están hartas y cansadas, muy cansadas”, asegura en una nota el sindicato.

SATSE Madrid estima necesarias unos 4.000 efectivos de enfermería más en los centros de salud madrileños (donde se realiza mayoritariamente la vacunación) para afrontar con garantías esta campaña de gripe.

Según este sindicato sanitario, los profesionales tendrán que priorizar. "O se vacuna a los madrileños o se hacen PCRs o se llevan a cabo los cuidados que necesitan los usuarios crónicos, los controles periódicos, los programas de salud... Todo no se va a poder hacer y serán, como siempre, los madrileños los que sufrirán las consecuencias", afirman.

“En algunos centros de salud, las enfermeras tienen que multiplicarse, realizar el trabajo que, normalmente, deberían realizar dos o tres y, además, sufrir las quejas y malas formas de usuarios que llevan horas esperando y que piensan que las enfermeras no realizan correctamente su trabajo. No lo hacen porque no hay enfermeras para hacerlo”, concluyen desde SATSE Madrid.

Más de un millón de vacunas disponibles

La Comunidad de Madrid ha adquirido 1,3 millones de vacunas contra la gripe para la campaña de este años, lo que suponen 50.000 dosis más que en la temporada anterior. La inversión ha sido de 7,8 millones de euros y la campaña incidirá especialmente en la vacunación de los grupos de riesgo, como los mayores de 60 años, enfermos crónicos y personas que trabajan en ámbitos sanitarios y sociosanitarios, entre otros.

La Comunidad de Madrid lleva a cabo campañas anuales de vacunación antigripal desde el año 1991. La gripe estacional normalmente se presenta con carácter anual de forma epidémica, generalmente a finales del otoño, y la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir su difusión y complicaciones que pueda generar en la salud, tanto de forma directa como por agravamiento de otras enfermedades de base, principalmente cardiorrespiratorias, renales o metabólicas.