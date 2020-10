Bidebarrieta Kulturguena hará sonar las canciones de Bob Dylan en euskera el viernes 16 de octubre

THE PROJECT - Archivo

El compositor de Minnesota es responsable de himnos tan importantes como 'Blowing in the wind', 'A hard rain's gonna fall' o 'Masters of War', solo un ejemplo de canciones que recogen en sus letras diferentes momentos clave de la historia y de la transformación cultural, social y política del mundo. Gracias a letras así, Dylan se hizo con el Premio Nobel de Literatura en 2016.

Iker Diaz, actor, y Adolfo García Gorria, percusionista, rendirán homenaje a esta figura imprescindible de la música de nuestra era trayendo sus letras al euskera con un singular espectáculo que ha aunado literatura y percusión. Para poder disfrutar de este encuentro es imprescindible hacerse con una de las entradas gratuitas ya disponibles.

Según ha explicado el Consistorio de Bilbao, este concierto se enmarca dentro de la iniciativa #BilbaoUdazkena2020, con la que el Ayuntamiento de Bilbao "vuelve a demostrar su firme apuesta por apoyar al sector cultural, consciente de que éste es uno de los más afectados por la actual crisis del Covid-19". El Consistorio llenará los distintos Distritos de la ciudad de planes culturales este otoño, durante los meses de octubre y noviembre.