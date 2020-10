Denuncia a su exmarido por "ocultarle" su homosexualidad y le reclama 10.000 euros por daños

Una mujer ha demandado a su exmarido por presuntamente haberle ocultado que era homosexual durante los cinco años que duró el matrimonio y le reclama, además, 10.000 euros por daños morales y económicos. Javier Vilalta, el demandado, que se declara bisexual, ha explicado en declaraciones a laSexta que la acusación es "totalmente falsa".

"Que una persona diga que yo soy homosexual desde los 14 hasta los 36 es una infamia. Que no pasaría nada porque lo hubiera sido, pero no es real", ha asegurado.

En este sentido, Vilalta ha defendido que ha tenido "un sinfín de relaciones con mujeres", y niega haber utilizado el matrimonio para ocultarse.

"Yo tengo 43 años y he tenido la suerte de no haber tenido que simular ninguna relación, pero hay mucha gente que sí, y no por engañar. Son víctimas de una sociedad que no reconoce la diversidad en el amor", denuncia.

Las asociaciones LGTBI han calificado de discriminatoria la demanda porque "no tiene en cuenta que la sexualidad evoluciona a lo largo de la vida, que puedes tener una orientación sexual en un momento dado y que esta misma vaya variando", sostiene en declaraciones a ese medio Mar Ortega, de la FELGTB.

Para Vilalta, la demanda por parte de su exmujer "pone entre líneas que la libertad sexual no es aceptada en según qué partes de la sociedad, y que ojo con lo que haces porque puedes ser juzgado".