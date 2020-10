Campaña de recogida de material humanitario en La Rioja con destino a los refugiados en Grecia y la ruta de los Balcanes

Una acción que realizan, según informan en un comunicado de prensa, "a la vista de la grave situación humanitaria que se está viviendo en los campos de refugiados de Grecia y en toda la ruta de los Balcanes, deteriorada más si cabe, por los recientes incendios provocados en el campo de Moria".

La sociedad europea dice que se basa en principios éticos, "y no debe permitir lo que está sucediendo en sus fronteras. No es admisible que seres humanos sigan padeciendo y muriendo por no crear vías seguras de acceso al derecho de asilo, un derecho humano que Europa dice defender", afirman desde la Plataforma.

"Queremos que esta campaña no sea sólo una simple recogida de material, sino que sea también una oportunidad para que riojanas y riojanos expresen su denuncia y su protesta ante esas políticas y demuestren que con voluntad sí es posible una política humana y decente", explican.

Con este fin, continúan, "solicitamos a todas las riojanas y riojanos ayuda. Los materiales que se recogen son calzado deportivo y de monte; ropa de abrigo y de tránsito, comida enlatada y/o envasada, productos de limpieza y aseo y productos para bebés".

Los puntos y horarios de recogida, a lo largo del actual mes de octubre, serán:

Sede de CCOO en Logroño: lunes, miércoles y viernes de 12,00 a 13,30.

Tienda de Oxfam Intermón en Logroño: martes, jueves y sábado de 12,00 a 13,30.

Asociación de Vecinos San José: miércoles, jueves y viernes de 18 a 20. Sábados 10 a 12.

Parroquias de Yagüe, San Francisco y San Ezequiel: de 10,00 a 12,00.

Puntos móviles: Plaza 1º de Mayo, lunes 19 de 17,00 a 19,00.

Plaza del Ayuntamiento, lunes 26 de 17,00 a 19,00.

Piden también ayuda económica, para poder adquirir los materiales que falten y se necesiten en la propia Grecia. La cuenta de SOS-REFUGIADOS es: ES09 2100 1696 2802 0044 8260