"Ni ganas de conocer a Simón", "que vengan gestores", "esperpentos"... Las frases de Cavadas en 'El hormiguero'

Este jueves, el invitado de El hormiguero fue el doctor Pedro Cavadas, conocido por sus múltiples éxitos en complicadas operaciones como trasplantes y reconstrucciones. Y, como no podía ser de otra forma, además de temas más generales, el conocido médico se pronunció sobre la pandemia y su gestión.

Pablo Motos le preguntó por la pandemia, cuando en una entrevista en enero él avisó de lo contagioso que era este virus y dijo que China "estaba mintiendo" y lo tacharon de alarmista. "En un país que no tiene transparencia [...] cuando salen noticias con olor a alarma no hace falta ser muy listo para darse cuenta", se justificó.

"No me creo que algo tan caro y patente no lo viera nadie. Era evidente y todo el mundo ha ido por detrás", añadió. "Estoy convencido que lo vi yo y unas decenas de miles de personas que tuvieran unos mínimos conocimientos, seguro".

El presentador también le preguntó por Fernando Simón. "Se me está intentando enfrentar a una persona a la que no conozco ni tengo ningún interés, como debe ser, y a él le pasará lo mismo. No lo conozco, ni ganas", declaró.

En cuanto a la gestión, el doctor Cavadas opinó que se "ha hecho muy mal porque el resultado" ha sido "muy malo": "Y no solo una vez, sino dos, y es más que probable que una tercera. Si el resultado es malo es que, quien estaba al cargo, lo ha hecho muy mal, pero no sé quién lo estaba".

Y es que considera que es necesario que, "cuando hay una catástrofe de verdad, vengan gestores", y le "da igual el color", dijo refiriéndose a la formación política. "Creo que hay profesionales en este país con talento suficiente como para poder gestionar una situación crítica [...] "Si se pagan impuestos, quiero que esos recursos se gestionen para el bien común".

Para el médico, "ha habido un montón de momentos que han sido risibles, como los tebeos de Paco Ibáñez, para morirse de risa porque son unos esperpentos... Si no fuera porque va de sufrimiento, muerte y ruina económica".

"Por desgracia en el año 2020 hay cosas que no tienen solución. Pero no le puedo decir hoy una cosa, mañana otra, pasado mañana la contraria, luego todo era mentira pero no pasa nada", reflexionó sobre las contradicciones que se han dicho. "Salimos más fuertes. No sé quién ha salido más fuerte. ¿El señor Amazon?", añadió.

Aún quedan años para la vacuna

A la pregunta de Pablo Motos sobre la duración de la pandemia, uno de los temas que más preocupa a la población, el reconocido médico fue completamente sincero: "Entiendo que haya que contar mentiras a la población, pero no veo el motivo [...] Son años, no meses".

Pedro Cavadas nos habla de la posible primera vacuna: “Si queremos algo seguro, mucho tiempo. Si queremos algo pronto, habrá que aceptar que aparecerán efectos adversos” #CavadasEHpic.twitter.com/e46rNh2ZBo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 8, 2020

"Hay propuestas de vacuna con ensayos clínicos que aceptamos como tal, y si la empezamos a administrar masivamente, a ver quién se come las primeras 15-20 encefalitis que producirán cualquiera de ellas", explicó. "Si queremos algo rápido, hay que aceptar que no será tan seguro".

"Que una vacuna entre en Fase 3 significa que hay alguna posibilidad que, en unos años, sea eficaz y segura. Si queremos algo rápido, hay que aceptar que no será tan seguro", añadió. "La realidad es que, una vacuna, para que sea real, antes de un par de años no me la creo", y "hasta que esté vacunado un porcentaje de población mundial suficiente para decir que es normalidad, otro par de años".

Por lo tanto, el doctor Cavadas considera que aún quedan años para salir de la pandemia ya que una vacuna segura no es algo que tenga fecha próxima. Y, en cuanto a la mascarilla, considera que es lo mismo, ya que va relacionado: "Me gustaría pensar que en un par de años será opcional y decisión de cada uno, pero no lo veo tan rápido".