El doctor Cavadas, en 'El hormiguero': "No conozco a Fernando Simón, ni ganas"

Tras comentar el motivo del dedo vendado del doctor Cavadas este jueves en El hormiguero (le mordió la serpiente pitón de 3 metros que tiene en su consulta) y destacar algunos de los casos a los que se ha tenido que enfrentar en su carrera el médico, Pablo Motos cambió de tema para preguntarle por el coronavirus.

"Hablemos de la pandemia ya que en enero advertiste el peligro y lo contagioso que era este virus. También dijiste que China estaba mintiendo y te tacharon de alarmista, entre ellos Fernando Simón y la OMS: ¿Cuál es la razón porque la tú lo sabías y ellos no?", le preguntó el presentador a su invitado.

Cavadas le contestó que "el tema surgió de pasada en una entrevista y di mi opinión, que era claro que un país que no tiene transparencia y que salen las noticias que quiere el Gobierno que salgan, cuando salen con olor a alarma no hace falta ser muy listo para darse cuenta. Era evidente".

Entonces Motos destacó que "si lo era para ti, ¿por qué no lo era para ellos? ¿No lo veían o no lo querían ver?". El doctor le contestó que "no me creo que algo tan claro y patente no lo viera nadie. Era evidente y todo el mundo ha ido por detrás".

"Estoy convencido que lo vi yo y unas decenas de miles de personas que tuvieran unos mínimos conocimientos, seguro", añadió el doctor. En ese momento, el presentador le preguntó: "¿Qué opinas de cómo ha controlado la pandemia Fernando Simón?".

Cavadas respondió que "se me está intentando enfrentar a una persona a la que no conozco ni tengo ningún interés, como debe ser, y a él le pasará lo mismo. No lo conozco, ni ganas". Y añadió que "no sé quién lo ha controlado, pero quien lo haya hecho, lo ha hecho muy mal porque el resultado es muy malo".

"Y no solo una vez sino dos y es más que probable que una tercera. Si el resultado es malo es que, quien estaba al cargo, lo ha hecho muy mal, pero no sé quién lo estaba", afirmó el doctor.

Y señaló que en el Gobierno "cuando hay una catástrofe de verdad, que vengan gestores, me da igual el color, pero creo que hay profesionales en este país con talento suficiente como para poder gestionar una situación crítica" ya que "si se pagan impuestos, quiero que esos recursos se gestionen para el bien común".