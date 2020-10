Aurah Ruiz muestra las secuelas que le ha dejado su última operación estética: "No sé si me valió la pena"

Aurah Ruiz se ha sincerado este jueves en su cuenta de Mtmad sobre un tema por el que recibe muchas críticas. De un plumazo, ha querido acabar con todos estos comentarios negativos que la acusan de estar 'polioperada' y ha confesado no solo cuáles son las intervenciones que se ha hecho, sino las secuelas que le han dejado.

La ex del futbolista Jesé Rodríguez ha contado que solo se había operado los labios y los pechos: "En 2019 me sometí a una segunda operación de pecho porque tenía las prótesis dañadas y tenía que cambiarlas".

Pero, durante esta intervención, aprovechó para hacerse el último retoque que quería, y era para quitarse el complejo que tenía por "las chichas" que le salían en la parte lateral del torso.

Sin embargo, el cirujano le recomendó en más de una ocasión que no lo hiciera, pues no había suficiente grasa como para hacer una liposucción. Pero la exconcursante de GH VIP 6 se decidió a hacérsela, aunque ahora no sabe si ha merecido la pena.

"Lo pasé fatal, esa operación es muy dolorosa", ha recordado en su vídeo y ha mostrado las secuelas físicas irreversibles que le han quedado. "Es como si se hubiera derretido la piel".

"Me ha quedado una cicatriz enorme que no me voy a poder quitar jamás. Me parece feísima, no sé si me valió la pena...", ha confesado. Aun así, la canaria está convencida de que esto no la va a acomplejar y así se lo demostró a sus haters: "Tengo un cuerpazo y me veo guapísima [...] El culo es mío, gracias a mi madre tengo un culazo".