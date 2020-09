Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, pillados de cena en París

No cabe duda de que la suya es una relación de altibajos. Tras un largo litigio por su hijo, que dura ya varios años, hace unas semanas saltaban las alarmas tras haber sido vistos juntos disfrutando de un divertido día con el menor.

Los rumores de reconciliación entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez se hicieron más fuertes, pero se fueron al traste hace unos días cuando la exgranhermana cargó nuevamente contra su ex.

Así, la canaria se dedicó a hablar en su último vídeo de Mtmad sobre la guerra judicial que mantiene con el deportista después de que este la denunciara por un supuesto delito de acoso en las redes sociales en el año 2018.

"Voy a entrar en un tema que no quería entrar: lo que me pasó la semana pasada con la justicia", avanzó en el post la exconcursante de Gran Hermano VIP a raíz del juicio con el padre de su hijo Nyan, que la denunció por hablar de "su vida".

Aurah y Jesé. INSTAGRAM

La canaria contó que el futbolista no acudió a la sala por estar un entrenamiento con su club, una decisión que no le gustó nada al rostro de Mediaset, pues considera que se trata de un asunto serio, y más todavía por la cantidad que le pide Rodríguez.

"Se me pide una pena de 40.000 euros y 100 días de trabajos en beneficio de la comunidad o un año y tres meses de prisión", explica Ruiz, a lo que añadió: "Si me pides 40.000 euros no te los voy a dar, porque no los tengo; y si me pides 100 días de trabajo a la comunidad, no te lo voy a dar porque no tengo horas, lo que menos tengo es tiempo en mi vida".

Sin embargo, ahora esa guerra parece quedar aparcada por, nuevamente, unas imágenes que dan un giro de 180 grados a esta turbulenta relación. Se trata de una fotografía que ha compartido una fan en la que se ve a la pareja en un restaurante de París, ciudad en la que ahora él juega, posando juntos y de manera muy cómplice.

Aunque ninguno de los dos la han publicado en sus redes sociales, lo cierto es que la vestimenta de Aurah en otra que sí publicó hace presuponer que se trata de una foto reciente y no de una antigua de ambos, que también podría ser.