Las primeras palabras de Aurah Ruiz sobre su supuesta reconciliación con Jesé Rodríguez: "Hago lo que siento"

Aurah Ruiz se ha pronunciado por primera vez sobre su supuesta reconciliación con Jesé Rodríguez después de que el pasado lunes saliera a la luz una fotografía en la que ambos posaban juntos durante una cena en París.

El inesperado acercamiento ha provocado que la canaria se haya visto obligada a compartir, unos días después, un nuevo vídeo en su canal de Mtmad, Original Aurah. Antes de ser fotografiados, la ex gran hermana y el futbolista habían protagonizado varios enfrentamientos y una batalla legal que continúa abierta.

Así, Ruiz se ha grabado paseando cerca de la Torre Eiffel para hablar del punto vital en el que se encuentra. Al borde de las lágrimas, ha admitido que se siente abrumada y que la relación con el padre de su hijo Nyan ha mejorado.

.@aurahruiz Ruiz se reencuentra con el padre de su hijo en París y se sincera sobre su reconciliación https://t.co/ZbeXnuiyCCpic.twitter.com/rGtklHe18O — mtmad (@mtmad) October 1, 2020

"Estoy actuando con mis sentimientos. No le debo a nadie no hacer algo que sienta por el qué dirán. Creo que lo estoy haciendo bien", ha explicado la canaria, quien ha pedido respeto, pues se está dejando llevar por lo que le pide el corazón. "A veces la situación me supera", ha añadido, con la voz entrecortada.

"Ni yo misma pensé vivir estas cosas, pero quiero que entiendan que necesito una trocito de mi vida para mí y que cuando esté lista prometo que voy a hablar de todo", ha aclarado antes de subrayar que necesita "vivir libremente": "Estoy muy contenta y ante todo siempre he dicho la verdad".

"Estoy haciendo lo que realmente siento", ha dicho la influencer, que ha agradecido a sus seguidores el apoyo que recibe cada día. "Todo lo que están diciendo es mentira. Esperen a que sepa lo que tengo que decir realmente para no equivocarme. Así sabrán la verdad y mis sentimientos", ha zanjado.