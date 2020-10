Jorge Javier atiza a Terelu y la acusa de hacer "trampas" y de "mentir" y va a por su hija: "Has quedado como una ridícula"

Jorge Javier Vázquez sigue con su guerra abierta contra las Campos tras la difícil entrevista de María Teresa el pasado sábado el Sábado Deluxe.

El catalán, que ha roto relaciones con el clan al sentirse dolido y decepcionado, volvió a la carga este miércoles desde Sálvame.

Tras ver unas imágenes de Alejandra Rubio, hija de Terelu y nieta de María Teresa, pronunciándose sobre la entrevista y qué opinaba de las posteriores palabras de Vázquez asegurando que se había sentido maltratado -"madre mía, no voy a contestar a eso… la vi muy bien, genial", contestó ella-, el despertador ha mostrado un evidente cabreo.

"En los pasillos le has dicho a Belén Esteban que tu abuela no estuvo bien, que lo hizo mal conmigo y que te da apuro ir por los pasillos por si nos encontramos", dijo el catalán, acusando a la joven de tener un doble lenguaje.

"Está difundiendo la idea de que yo he convencido a la madre, y me parece muy mal Terelu, muy mal, muy mal, eres una mentirosa, no me lo esperaba de ti"

"Eres muy pequeñita para empezar a utilizar el doble lenguaje. En vez de justificar lo injustificable, lo que tenéis que hacer es guardar silencio. Has quedado como una ridícula con el doble lenguaje, aquí estás cagada de miedo", zanjó.

Además, desveló lo que supuestamente está haciendo Terelu a sus espaldas, algo que le lleva a pensar que está siendo "tramposa", ante el asombro de sus compañeros de programa: "Está difundiendo la idea de que yo he convencido a la madre, y me parece muy mal Terelu, muy mal, muy mal, eres una mentirosa, no me lo esperaba de ti".