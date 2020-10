María Teresa Campos a punto de irse del 'Deluxe' tras un tenso momento con Jorge Javier

María Teresa Campos regresó a la televisión en la noche de este sábado tras varios meses alejada de los focos para aclarar en una entrevista en Sábado Deluxealgunas de las polémicas que la han convertido en protagonista estas últimas semanas a pesar de su ausencia en los platós.

La noche ya empezó turbulenta cuando, tras unas trincheras con el nombre del programa, la presentadora aseguró estar "hasta las narices". "¿Vas a hablar de todo?", le preguntó Jorge Javier Vázquez, a lo que ella le respondió con un rotundo "voy a hablar de lo que me de la gana". "Nosotros te vamos a preguntar por todo", le dejó claro el presentador. "A mí me da igual, las preguntas te las puedes comer", contestó ella, ni corta ni perezosa.

Con el tono irónico y jocoso que le caracteriza, Jorge Javier esquivó la actitud a la defensiva con la que María Teresa había llegado a los estudios de Telecinco: "Has venido guerrera", le señaló entre risas para rebajar la tensión. "He venido porque estoy harta de tonterías, acosándome con tonterías y con gente que se mete donde no se tiene que meter y diciendo cosas que no tiene que decir", aseguró ella poco antes de entrar a plató para enfrentarse a la entrevista.

Una vez se sentaron en el plató las cosas se torcieron. La periodista explotó con las palabras de Jorge Javier para dar paso a un vídeo resumen de la situación que atraviesan las 'Campos': "Esta noche María Teresa viene a asumir todos los frentes abiertos que tienen ella, sus hijas e incluso su nieta". "¡No, no y no! Eso te lo has inventado tú", le interrumpió, para dar paso a una pequeña disputa durante el transcurso del vídeo.

La tensión entre ambos alcanzó grandes niveles y María Teresa se levantó del sillón amenazando con abandonar el plató y no hacer la entrevista. La producción del programa se vio obligada a detener el vídeo para poner en pantalla el enfrentamiento entre el presentador y la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego.

"¡Que me voy, no he venido a halar de esto!", gritaba muy enfadaba mientras se dirigía a las puertas. Mientras tanto, Jorge Javier muy tranquilo la instaba a sentarse mientras la miraba desde su silla. "Yo he venido a contar una cosa concreta", dijo ella dirigiéndose a la cámara y empezando un discurso en el que abordaba los rumores sobre una posible reconciliación con su expareja, Edmundo Arrocet.

La presentadora aclaró que todo lo que se está diciendo sobre Arrocet "es mentira". "Quiero decir que me dejen tranquila", pidió, y añadio que "esto es acoso", ya que que ha recibido mensajes de personas que se hacían pasar por su ex y llamadas de personas que supuestamente eran del entorno del mismo.

Además, dejó claro que "nunca jamás voy a permitir que se hable mal de Edmundo, ni que se diga que se ha llevado mi casa", opinando que es una "mezquindad" todo lo que se ha dicho sobre él. "No permito yo que se diga una mezquindad más sobre Edmundo", concluyó.

"Una cosa es que Edmundo y yo ya no tengamos relación, que la cosa se haya roto, y otra que yo diga que es mala persona y se ha aprovechado de mí, porque eso es injusto, siempre lo voy a negar y siempre voy a decir que hacéis muy mal en decir eso", explicó.

Respecto a las polémicas generadas en torno a sus hijas, María Teresa Campos opinó que muchas de las cosas que se han dicho han sido "para hacer daño", un sentimiento que la ha indignado profundamente. Además, se negó a ver un vídeo resumen sobre la situación en la que se encuentran, lo que obligó al presentador del Deluxe a sacarla de plató para mostrárselo a los espectadores. A pesar de todo, la periodista no cree que haya una mano negra sobre ellas.