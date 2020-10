¿Quién es James Rhodes?

El pianista y escritor británico, James Rhodes, es el telonero del acto de presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que llevará a cabo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en La Moncloa. De esta manera, el músico es el encargado de inaugurar este evento con una interpretación del Himno de la alegría de Beethoven.

James Edward Rhodes es un reconocido pianista de origen londinense que reside desde el año 2017 en Madrid y que se ha convertido en un firme activista contra los abusos sexuales en la infancia, tras hacer pública la violencia que sufrió cuando apenas tenía cinco años por parte de un profesor de educación física en el colegio.

Aprovechando la popularidad de su carrera musical, Rhodes ha querido visibilizar esta problemática ofreciendo multitud de conferencias y charlas TED para que este tipo de actos nunca queden impunes. Tanto es así que la nueva Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lleva su nombre.

Abusos en la infancia que dificultaron su carrera

Rhodes cursó sus estudios en un colegio privado solamente para chicos llamado Arnold House School, donde sufrió abusos sexuales y violaciones por parte de uno de sus profesores durante varios años. Esto provocó que padeciera problemas físicos y mentales que dificultaron su carrera musical como pianista.

Tal y como aseguraba en una entrevista en el programa Salvados, escuchaba "voces" en su cabeza como consecuencia de estos abusos y le diagnosticaron "trastorno obsesivo compulsivo, depresión, anorexia y trastorno por estrés postraumático".

Aprendió a tocar casi de manera autodidacta hasta los 14 años, edad en la que empezó a estudiar por un periodo de cuatro años con Colin Stone. Sin embargo, tal y como detalla el propio pianista en su biografia, a los 18 años tuvo que dejar de tocar el piano por completo. Pasaron 10 años hasta que comenzó de nuevo a tocar este instrumento.

La música como salvación

El título del álbum con el que debutó el artista llamado Razor Blades Little Pills and Big Pianos habla sobre todo el sufrimiento que le ha perseguido desde su infancia hasta su vida adulta temprana. "La música clásica se convirtió en su consuelo y clave para su supervivencia. Fueron Bach, Beethoven y Chopin, no Faith Hope and Charity, los que ofrecieron consuelo", añade en la biografía.

En 2008 conoció a su actual manager, Denis Blais, y grabó su primer CD. Poco después se convirtió en el primer pianista de música clásica en firmar con Warner Records. Desde entonces ha cosechado grandes éxitos musicales y ha participado en multitud de festivales internacionales.

En el año 2015 publicó Instrumental: memorias de música, medicina y locura, un libro que tuvo gran aceptación en España en el que narraba cómo la música fue su salida a los fantasmas del pasado. En 2017 decidió trasladarse a vivir a Madrid y desde entonces siempre recuerda en todas sus entrevistas la alegría de residir en España. Durante ese mismo año publicó Fugas, que habla de sus emociones durante su gira musical, y en 2019 lanzó Playlist: Rebeldes y revolucionariosde la música, una obra ilustrada en la que hace un recorrido por los grandes artistas de la música clásica.