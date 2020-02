Así es la 'Ley Rhodes' de protección de la infancia que impulsa Iglesias: ¿por qué se llama así y en qué consiste?

Pablo Iglesias se estrena en el Gobierno con una nueva ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha bautizado la norma como 'ley Rhodes' y será la primera medida legislativa que se va a impulsar desde su departamento.

¿Qué tiene que ver el pianista James Rhodes en esta ley?

"La primera ley que vamos a impulsar desde la vicepresidencia me gustaría que se conociera como ley Rhodes", ha dicho Iglesias. Pero, ¿por qué Rhodes?.

James Edward Rhodes nació en 1975 en Londres. Es un pianista británico muy popular, pero lo que más ha trascendido de él son sus memorias sobre los abusos sexuales que sufrió cuando tenía cinco años.

Estudió en Arnold House School, un colegio privado para chicos donde sufrió abusos sexuales por parte de su profesor de educación física, el cual falleció antes del juicio. El pianista prefiere sin embargo el uso del término "violación", porque dice que un hombre de 40 años "violó y usó como su juguete a un niño de 5 años". Después de estos abusos, Rhodes padeció problemas de salud mental y física, algo que dificultó su carrera como pianista. Tuvo que aprender a tocar de manera casi autodidacta, pero más tarde fue enseñado por los mejores de esta disciplina.

James reside en Madrid desde 2017 y para él ya es su "hogar", según explicó en una carta publicada en El País. "Supongo que me he pasado media vida huyendo. De mí o de los desastres que yo mismo he provocado, por norma general. Pero hace nueve meses dejé de huir. Me instalé en Madrid. Encontré un hogar. Y descubrí en qué consiste tenerlo", escribió.

Dos años antes, en 2015, publicó sus memorias en un libro que fue muy leído en España. Instrumental: memorias de música, medicina y locura, la autobiografía del pianista es desgarradora y ahí narra cómo la "música fue su salvación". Describe con un lenguaje vívido los abusos durante su infancia y cómo marcó su vida esta tragedia: con intentos de suicidio en varias ocasiones. Unas memorias que dieron la luz después de que el Tribunal Supremo levantara el veto que pesaba sobre la obra. Fue su exesposa que intentó prohibir el libro por "ser "demasiado vívido en sus descripciones, por emplear un léxico que podría dañar a su hijo".

Pero los abusos que sufrió James no son los únicos motivos de Iglesias para bautizar esta ley con su nombre. Lo hace por su aportación y compromiso con la infancia desde su llegada a España.

¿Cuál es el origen de esta medida?

Aunque sorprenda que la ley se llame 'Rhodes', no extraña que James esté implicado en esta medida. Hace dos años, el pianista inglés pidió a Pedro Sánchez que aprobase una nueva ley que "erradicase la violencia contra los menores y adolescentes". En una entrevista con20minutos en septiembre de 2019, el pianista explicó que con la situación política que hay, van despacio. "Cuando sepamos qué pasa en Moncloa tengo fe en que habrá un cambio enorme y que la ley irá rápido en el Congreso. Pero ahora no puedo hacer nada", añadió.

Además, en su momento aclaró que él no quería entrar en política y que solo se trataba de "humanidad". El pianista inglés explicó en su momento que sería como "un recurso excepcional" en la tarea de cambiar a mejor la situación de muchos niños y niñas.

Denunció una serie de procesos judiciales que no eran convenientes. Por un lado, la lentitud para resolver los casos y que en el 86% de las veces el menor tiene que declarar "en sesiones plenarias, en juicios a puerta abierta, delante de tres jueces y también del presunto autor de los hechos".

El pianista prometió cambios si alguna vez tuviera "un altavoz"

Ante esta situación el pianista pide cambios en el sistema judicial que protejan a los menores, de manera que "el menor declare solo una vez, en privado, con la presunción de inocencia de que está diciendo la verdad". Además de exigir "una formación, unos protocolos y una reforma profunda del proceso judicial", que en los casos de abuso infantil "se respeten de verdad los derechos de los niños".

En el caso de James no hubo justicia porque su violador murió antes del juicio pero se prometió que "si alguna vez tuviera frente a mí un altavoz, por pequeño que fuera, lo usaría para este tema". Y se ha cumplido el sueño del pianista. Él y el vicepresidente van a trabajar conjuntamente para combatir la violencia que sufren los niños.

El pianista lleva tiempo encabezando las reivindicaciones de las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia. Por ello, Iglesias cree que ha aportado "contenidos valiosos a la ley y puede ser un embajador de la lucha por la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo y eso le va hacer claramente merecedor de ser español, estamos trabajando en esa dirección".

¿En qué consiste la ley Rhodes y cuándo entrará en vigor?

En una entrevista en La Sexta, el vicepresidente segundo ha destacado el trabajo conjunto que ha realizado el Gobierno con el pianista James Rhodes y ha asegurado que espera que sea "más una cuestión de semanas que de meses". "Estamos trabajando a contrarreloj", aseguró, sin dar una fecha concreta.

Según él, esta ley no solo debe proteger "a los niños y niñas de este país, sino que debe ser una referencia mundial en la protección de la infancia y la adolescencia y convertirse en uno de los elementos de definan la acción de este Gobierno".

El compromiso de este Gobierno con los derechos de los niños y niñas se traducirá pronto en una ley integral de protección de la infancia y la adolescencia con capacidad de convertir a España en un referente en todo el mundo. Me gustaría que se conociera como la ley Rhodes.

Iglesias ha expresado su deseo de que PP y Ciudadanos apoyen esta ley que protegerá a los niños "independientemente de donde han nacido y del código postal en el que viven".

Por su parte, James Rhodes, desde su cuenta de Twitter, ha pedido aprovechar el interés que ha suscitado este lunes la 'ley Rhodes' para recordar la urgencia de su aprobación.

"Recordemos qué es la ley, cuán urgente es y la vergüenza de los niños y las niñas violados en Mallorca. Hay mucho trabajo que hacer #nopuedenesperar @SaveChildrenEs", escribe el activista.