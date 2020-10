Miguel Ángel Revilla, en 'El intermedio': "Le estoy siendo infiel a mi mujer... con Cantabria"

Thais Villas sigue buscando fórmulas en El intermedio para entrevistar a personajes conocidos guardando las distancias para evitar el contagio de coronavirus. Este martes, por ejemplo, innovó charlando con Miguel Ángel Revilla en un confesionario.

"Ave Thais purísima", comenzó la entrevista el presidente de Cantabria, a lo que la periodista contestó: "Sin defecto conocida: ¿O me ve usted algunos?". Y añadió que "ya pensaba ponerle penitencia porque, al verme, algún pensamiento impuro habrá tenido, ¿no?".

El político contestó que "no, ya he pasado esa etapa, estoy enamorado de mi esposa y sí tengo que confesar que le estoy siendo infiel, con una señora que se llama Cantabria a la que dedico demasiado tiempo".

🔴 Miguel Ángel Revilla confiesa que está siendo infiel a su esposa: "Con una señora que se llama Cantabria y con la que paso mucho tiempo". ▶ #elintermediohttps://t.co/InQtZTx4RBpic.twitter.com/boQs1OdLBS — El Intermedio (@El_Intermedio) October 6, 2020

"Está muy preocupada, y no solo ella, también mis hijas, de que esté tan volcado con esta señora infinita", afirmó Revilla. Y siguiendo con el tema de las confesiones, el cántabro señaló que "con Pablo Motos, con Iñaki López y hasta con Bertín Osborne lo hago mucho".

Eso sí, Revilla admitió que "si hiciera ahora las cosas que hacía de joven estaría en la hoguera. Pescaba furtivo y cogía las truchas a mano, pero eso ya ha prescrito". Y otro de sus 'pecados' es que "tengo un defecto, cuando hablo de Cantabria tiendo a ponerle el IVA a todo: A las playas kilómetros de más, a los picos altura...".

Miguel Ángel Revilla y Thais Villas, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

El cántabro también tuvo tiempo para confesar a Villas que alguna vez se ha quedado con algo que no era suyo: "Fumo puros y en una boda, al salir, vi una caja que tenía tres y a la que nadie había hecho caso. Distraídamente me los llevé". Suceso por el que la colaboradora de El intermedio le puso penitencia.

En el confesionario de Villas también hubo tiempo para hablar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Yo aposté por él sin que me lo pidiese nadie, pese a no ser de mi partido. No entendía por qué todos iban contra Pedro", afirmó el cántabro.

"Me echará más de menos él a mí que al revés, que bien que me ha preguntado muchas cosas y le he servido de asesor en la medida en la que tengo 77 años y de política sé más", comentó Revilla.

Y para concluir afirmó que tiene "una cosa que a lo mejor no tiene Sánchez, independencia absoluta para decir lo que pienso".