Cvirus.- La Plataforma d'Afectats lamenta "el menyspreu" del Consell en no ser convidada a l'homenatge d'aquest dijous

Des de l'Associació, integrada per familiars de víctimes i afectats per la pandèmia, valoren que "es reta homenatge als centenars de valencians que han perdut la seua vida per la pandèmia del covid-19, i als milers d'afectats i als professionals que continuen lluitant contra aquesta malaltia des de diversos àmbits". No obstant açò, han lamentat: "pretendre recordar als morts deixant de costat les famílies és un greu error amb el qual aquest Consell aprofundeix en la nostra ferida i profund pesar".

"No entenem quines motivacions poden portar a la institució que ens representa a tots els valencians a ignorar a l'associació que agrupa als afectats per Covid a la Comunitat Valenciana i tracta d'invisibilitzar a les víctimes", han assenyalat.

Sobre aquest tema, han recordat que el passat 25 de juny, recentment constituïts com a associació, van demanar una entrevista amb el president de la Generalitat Ximo Puig, i que des d'aleshores "no solament no hem sigut rebuts, sinó que ni tan sols ens ha contestat ni oferit cap explicació".

"Esperem que aquest inexplicable menyspreu siga esmenat en les pròximes hores", han apuntat des de l'associació que han afirmat que en cas contrari, el president de la Generalitat demostrarà que eixe acte d'homenatge "solament és un instrument propagandístic i partidista buit de qualsevol sentiment solidari cap als qui estem de dol per la dolorosa pèrdua dels nostres sers estimats".