Cómo conseguir unas cejas perfectas desde casa con estos simples consejos

Si los ojos son el espejo del alma, las cejas son el marco. Se trata de uno de nuestros rasgos que más expresividad dan a la cara, por lo que resultan una parte fundamental del rostro y muy importantes para la comunicación no verbal.

Sin embargo, no siempre es fácil mantenerlas a raya, peinadas y simétricas. Muchas veces recurrimos a esteticistas para que nos ayuden con el problema, pero no siempre tenemos tiempo o no nos apetece gastarnos cada poco tiempo lo que nos cuesta acudir a un profesional.

Si queremos adentrarnos en la depilación de cejas casera, hay que tener presente algo muy importante: nuestras cejas no son gemelas, sino hermanas o incluso primas. Esto quiere decir que, desgraciadamente, una es distinta a la otra, por lo que el diseño y la depilación han de ser diferentes en cada una.

En el caso de ser la primera vez que nos depilamos las cejas en nuestra vida, es recomendable acudir a un profesional para que nos hagan el diseño de cejas que mejor vaya con nuestros rasgos, y nos ayude a dejarlas lo más simétricas posibles.

Primer paso: conoce tu ceja

Las cejas tienen un inicio y un fin natural que no deberíamos tocar, de lo contrario se quedarían demasiado cortas y nos darían un gesto algo raro, ya que no encajarían con nuestros rasgos.

¿Pero que pasa si tengo entrecejo y no sé donde debería empezar mi ceja para no pasarme depilando? En este caso existe una medida que nos ayudará a definir nuestras cejas: cogemos un lápiz de cejas y lo ponemos en vertical justo donde empieza nuestra aleta de la nariz; cuando el lápiz llegue a la altura de la ceja, es donde esta debería empezar.

Para saber dónde tendría que estar el arco, es decir, el punto más alto de la ceja, cogeremos el mismo lápiz y lo volveremos a situar en la misma posición pero esta vez lo pondremos en diagonal para que se cruce con la mitad de nuestro ojo.

Finalmente, para ver dónde tendría que terminar colocamos el lápiz en el exterior de la aleta de la nariz y lo giramos para que pase por la esquina exterior de nuestro ojo.

Segundo paso: empieza a depilar

Con unas pinzas, jamás con cera porque puede causarnos un desprendimiento de retina y hacer que se vaya cayendo poco a poco el párpado, empezamos a quitar los pelitos sobrantes.

Si tenemos miedo de pasarnos y dejarlas demasiado delgadas, un truquito es maquillarlas a nuestro gusto, y a partir de ahí quitar los pelos que no queramos. Es muy importante ir pelo a pelo y no quitar muchos de golpe.

Tercer paso: rellenar calvas

Da igual si tenemos las cejas más o menos pobladas, las calvitas son algo muy habitual, sobretodo si hemos pasado años depilándolas en exceso. Para esto podemos recurrir siempre al maquillaje, pero si queremos verlas perfectas durante todo el día y ahorrarnos ese paso, los tintes de cejas serán nuestro gran aliado.

Aunque siempre han sido aplicados por profesionales, cada vez son más las marcas que se animan a sacar sus propios tintes de cejas al mercado, con más o menos duración, que dejan un buen acabado.

Ultimo paso: recortar los pelitos largos

Este es uno de los pasos más complicados, pero la práctica hace al maestro. Con un gupillónn peinamos los pelitos del inicio de la ceja hacia arriba, y cortamos lo que sobresalga para así tenerla mucho más definida. Finalmente, con la zona limpia, utilizaremos un gel de aloe vera para hidratar y calmar la zona.