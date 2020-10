La cantante Lorena Gómez muestra una impactante fotografía de la primera vez que tuvo a su hijo en brazos

Cinco meses después del nacimiento de su primer hijo, la cantante Lorena Gómez ha compartido una foto del momento en el que lo tuvo por primera vez en brazos.

Poco más de un año de relación hizo falta para que la artista y René Ramos, hermano del futbolista Sergio Ramos, se embarcasen en la aventura de ser padres. En mayo, en plena pandemia, nació el hijo de ambos que, como su padre, lleva por nombre René.

Para René Ramos el hecho supuso experimentar la paternidad por segunda vez, pues ya tiene una hija de una relación anterior.

"Cinco meses han pasado desde ese maravilloso instante en el que te tuve en brazos por primera vez", escribía Lorena en Instagram. "Gracias por enseñarme a ser madre, por no dejar que me caiga jamás y por cogerme fuerte de la mano", añadía.

En este tiempo, la cantante ha ido enseñando cómo se ha recuperado tras el parto y cómo ha ido creciendo el pequeño René.

"Cuando me decían que es lo que más iba a querer en este mundo no me imaginaba que ÉL iba a ser mi mundo", comentaba Lorena.