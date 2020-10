Tamara Falcó ha llevado la coleta baja a otro nivel en el Festival de Cine de San Sebastián y será tendencia este otoño

Desde hace un par de años,Tamara Falcó no para de sorprender con sus looks. A partir de que la it girl se cortase el pelo para dar paso a una favorecedora melena midi, cada decisión que ha tomado ha sido todo un acierto.

En la última edición del Festival de Cine de San Sebastián, la marquesa de Griñón deslumbró a todos con un elegante conjunto negro de dos piezas de la diseñadora Carolina Herrera, pero sin lugar a dudas, el broche de oro lo ha puesto su look beauty.

La hija de Isabel Preysler acudió este viernes al estreno del documental de Tous OSO The Film con una coleta baja peinada con raya al medio muy pulida, en lugar de su bob suelto habitual al que estamos acostumbrados.

Este pequeño detalle dio un giro radical a su estilismo y lo elevó al máximo. Aunque sea en apariencia simple, la coleta baja está dando mucho que hablar estos últimos meses, y las it girls aseguran de que va a ser uno de los peinados estrella de este otoño.

Así como demuestra Falcó, no hace falta tener una larga melena para apuntase a esta tendencia, ya que ella misma prueba que todo en esta vida es cuestión de actitud. Sin duda, este peinado tan fácil y favorecedor va a apoderarse de nuestras cabelleras esta temporada de mil y una formas diferentes.

Ya sea pulida, despeinada, con ondas, sujeta con un pañuelo o incluso doble, las coletas van a ser la estrella del street style.