Tamara Falcó deslumbra en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián

Tamara Falcó ha logrado acaparar todas las miradas en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián. La hija de Isabel Preysler acudió este viernes al estreno del documental de Tous OSO The Film y posó en la alfombra roja con un look que no ha dejado indiferente a nadie.

Falcó ha elegido un elegante conjunto negro de dos piezas de la diseñadora Carolina Herrera, formado por pantalones tobilleros y un top palabra de honor con dos lazadas grandes, informa la revista Hola!.

La aristócrata eligió además unos pendientes colgantes con esmeraldas y oro rosa, así como un anillo a juego, ambos de Tous.

Falcó ha compartido una imagen en Instagram antes del evento en la que los seguidores no han tardado en reaccionar por el increíble parecido con su madre, Isabel Preysler. "Dos clones o dos gotas de agua, cada día te pareces más a tu madre", apuntaba un usuario.