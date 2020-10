Una colaboradora de 'AR', sobre el positivo en Covid-19 de Donald Trump: "Es una pena que no le traten con lejía"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ingresó el pasado viernes en la suite presidencial de Walter Reed tras dar positivo por COVID-19 y sufrir una caída del oxígeno en sangre y presentar fiebre. Este domingo, los doctores encargados de vigilar la salud del mandatario aseguraron que el presidente podría abandonar el centro de salud este mismo lunes.

Antes, Trump ha hecho una breve salida del hospital esta mañana para saludar a sus seguidores desde la ventanilla del coche oficial. El presidente ha reaparecido acompañado por algunos agentes del servicio secreto que, al igual que él, llevaban mascarilla. La salida no ha sido anunciada a la prensa y ha cogido a todos por sorpresa.

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han comentado cómo el ingreso en el hospital de Donald Trump puede afectar a la campaña electoral puesta en marcha para ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Los periodistas han argumentado que la aparente normalidad que los médicos mostraron el pasado domingo puede deberse a un intento de mantener las apariencias.

Eduardo Inda ha defendido que el positivo del presidente de EE UU y su esposa, Melania Trump, puede ser un impulso que le de alguna ventaja de cara a las elecciones. "Esto le va a salir bien, acordaros de los que digo", ha asegurado el director de Okdiario.

"No quiero que se muera; lo que uno no puede ser tan irresponsable de dar para los demás lo que no te aplicas a ti mismo"

"Es una pena que no le traten con lejía a este señor", ha anotado la colaboradora Verónica Fumanal. "Tú lo que quieres es que se muera, dilo ya claramente", le ha contestado Inda. "No, no quiero que se muera; lo que uno no puede ser tan irresponsable de dar para los demás lo que no te aplicas a ti mismo", ha sentenciado la periodista.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha opinado que la salida de Donald Trump ha sido una obra orquestada y que su estado de salud podría ser más débil de lo que se quiere mostrar. "Yo creo que lo han sacado en el coche como el Cid Campeador a caballo. Seguro que debajo lleva el pantalón del pijama y le han dado una vueltita para que lo veamos", ha comentado la conductora del programa.