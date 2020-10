Tom Brusse, el primero en sucumbir en 'La isla de las tentaciones'

En el último capítulo de La isla de las tentaciones, que se emitió este domingo, se pudo ver cómo -a excepción de Melyssa-, todos los participantes van acercándose más y más a los tentadores, que sufrieron las bajas de Yun y Cristian.

Después del enfrentamiento entre Bruce y Melyssa cuando esta se fugó de Villa Playa para dejarle claro a su novio lo mucho que le había molestado lo que había visto de él en la hoguera, Brusse afirmó, sin titubear, que quería mucho a Melyssa.

Sin embargo, en cuanto esta se marchó, Brusse dijo que necesitaba una fiesta para distraerse y, rápidamente, olvidó las palabras que acababa de decirle a su novia. Y es que, al final de la fiesta, el empresario besó a Sandra, la tentadora con la que había demostrado tener más feeling desde que comenzara el programa.

A la mañana siguiente, le explicó lo ocurrido a Barneda: "Me sentí mal, perdido, necesitaba cariño, un apoyo. Me di un beso con Sandra. He estado pensando mucho, no sé qué hacer.... no sé si tengo que estar mal, arrepentirme o si avanzar... Melyssa es muy celosa y no es una vida que quiero, con ella no puedo ser yo mismo".

Seguidamente, eligió a Sandra para tener una cita. En ella, volvió a besarla en varias ocasiones. Lo mismo ocurrió en la piscina de la casa y, tras esto, se fueron a dormir juntos. En ese momento, Tom bromeó sobre "la línea" de la que hablaban unas semanas antes, en referencia al límite que no debían pasar.

Esa noche no ocurrió nada más pero, según el avance del siguiente capítulo, que verá la luz el miércoles, Sandra y Tom mantendrán relaciones sexuales.