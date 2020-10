El TSJN rechaza acotar al casco urbano y no al término municipal los confinamientos de Peralta, Funes y Falces

20M EP

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) considera que el Gobierno de Navarra no ha justificado por qué el confinamiento de Peralta, Funes y Falces debe acotarse al casco urbano y no al término municipal de las citadas localidades. Por esta ausencia de motivación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN no ha ratificado en su integridad las órdenes forales dictadas al respecto por la consejera de Salud.