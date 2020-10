La basura desborda varios sectores de Sevilla Este

"Vergonzoso". Así califican los vecinos de algunas zonas de Sevilla Este, uno de los barrios más poblados de la ciudad, el estado en el que, de manera "habitual", se encuentran los contenedores de basura cuando van a depositar las bolsas. Los cubos rebosan y gran parte de los residuos se acumulan en el suelo, incluidos restos de comida y botellas de cristal, "muchas veces, rotas". No es una situación excepcional ni que tenga que ver con la pandemia del coronavirus, explica a 20minutos Mercedes, una de las residentes afectadas, ya que esto "pasa cada dos por tres". Esta vecina vive en el sector de Las Góndolas, pero afirma que el problema "no solo ocurre en los contenedores cercanos" a su domicilio, sino "también en otros de la zona" que ha visto "cuando estoy paseando por el barrio".

Los vecinos de este sector lamentan que, precisamente ahora que las autoridades sanitarias piden que se extremen las medidas higiénicas, "tengamos que encontrarnos con esto cada vez que salimos a tirar la basura", porque "el camión de recogida antes pasaba más a menudo, pero ahora apenas se le escucha". Y denuncian, con especial indignación, que "el Ayuntamiento de Sevilla sí es diligente para cobrar la tasa de basura, pero no para recogerla".

Las imágenes de los contenedores que se muestran en este reportaje están tomadas hace tan solo unos días en la calle Cueva de Menga, en la zona de Las Góndolas, aunque "podrían ser de cualquier día porque lo habitual es encontrarlos así", denuncia a este medio una de las vecinas de la calle. "Cuando vas a tirar la basura, hay veces que es imposible, no puedes ni acercarte al contenedor porque está todo minado de bolsas y porquería, y la única opción es dejarlas en el suelo o irte más lejos a buscar un contenedor en condiciones", relata. Y explica que, además de las bolsas cerradas, no es raro encontrar comida esparcida por el suelo. "No quiero ni pensar la de animales que pueden salir de ahí", asegura temerosa esta ciudadana.

También en Emilio Lemos, pero no en Las Ciencias

A esta problemática se suma otra, igualmente habitual en la zona, según los vecinos consultados, y extendida a otros barrios de la ciudad: la de las personas que rebuscan en los contenedores. "Sacan las bolsas, las abren, las dejan tiradas en el suelo y luego no las vuelven a meter", afirma esta vecina de Las Góndolas. Esto mismo sucede también en otros puntos del barrio, donde "hay indigentes que acuden con carritos de supermercado a los contenedores para vaciarlos", explican a este periódico desde la asociación de vecinos Las Ciencias, entidad que afirma que ya lo han denunciado a la Policía Local, al considerarlo "un problema de seguridad ciudadana y no de limpieza". Y es que en esta zona del barrio, señalan desde la asociación, no tienen "queja ninguna" de la empresa municipal de limpieza, Lipasam, ni en lo que a la recogida de basura se refiere ni tampoco, explican, con los barrenderos y los camiones que baldean las calles.

Contenedor de vidrio lleno de botellas que impiden su uso. M. F.

Sí manifiestan también su descontento desde la asociación de vecinos La Otra Sevilla Este, que abarca seis sectores de la zona de Emilio Lemos, desde la comisaría de Policía Nacional hasta el centro comercial Aleste Plaza. Su presidente, Ángel Pinto, afirma a este medio que "los contenedores llevan años sin lavarse, ni por dentro ni por fuera". Y que, aunque el camión de recogida de basura "pasa todos los días", lo hace "a distintas horas", lo que provoca que en ocasiones haya bolsas de residuos acumuladas junto a los cubos. "Llevamos años denunciando el problema, consecuencia de algo muy claro: recortes, recorte y recortes", lamenta el representante vecinal.

Situaciones "puntuales"

El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, asegura a este periódico que, tanto en la zona de Las Góndolas como en la de Emilio Lemos, la empresa municipal de limpieza y el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca –capitaneado por la concejala Adela Castaño–, trabajan de manera coordinada y, según afirman, no se ha registrado un incremento de las quejas por parte de los vecinos.

En el caso concreto de la calle Emilio Lemos, el Consistorio señala que los problemas de limpieza que se han registrado con anterioridad derivaban de la celebración del mercadillo de Alcosa. No obstante, continúan las mismas fuentes municipales, "se ha puesto en marcha un nuevo servicio de limpieza" y la problemática que existía "ha mejorado bastante".

En cuanto al sector de Las Góndolas, el Consistorio reconoce que "hay situaciones puntuales", pero tampoco en este caso "se ha detectado un problema general de limpieza" ni tampoco al Ayuntamiento ni al Distrito les consta que las quejas vecinales hayan aumentado.

Mientras, el Ayuntamiento acaba de poner en marcha un novedoso sistema de señalización en el entorno de los contenedores. Está implantado en 830 zonas de recogida de residuos en toda la ciudad y tiene como objetivo concienciar sobre el reciclaje y sobre el abandono de basura fuera de los cubos. 'Deposita cada residuo en su contenedor', 'No dejes residuos fuera', 'Deposita tu basura entre las 20.00 y las 23.00 h' y 'Cuida Sevilla' son algunas de las frases que, bajo rótulos amarillos, se pueden leer en las calzadas.

Asimismo, también se ha activado recientemente un plan especial de limpieza y desinfección de los contenedores de basura, que ha supuesto la contratación de 26 trabajadores, y que se desarrollará durante el mes de octubre. Esta medida reforzará la limpieza que se hace, explica el Ayuntamiento, de forma habitual, y consistirá en la retirada de objetos que hayan quedado atrapados, limpieza de los cubos y los pavimentos y tratamiento especial en las partes que manipulan los ciudadanos, como palancas y asas.