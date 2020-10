Tres complementos que debe tener un secador iónico para poder lucir 'pelazo' (y un modelo rebajado que los incluye)

No hay época del año en la que nuestro pelo no sufra. Acabamos de terminar el verano donde los rayos del sol, el cloro, la arena y el mar lo resecan y lo convierten en el temido ‘pelo fregona’ si no le prestamos la atención que merece. Ahora que parece que había terminado la época del pelo seco, toca un momento del año en el que más pérdida de cabello sufrimos. Y esto, de manera generalizada, porque, luego, además, cada melena es única y cada persona es consciente de los cuidados extra que tiene que darle si tiene un pelo seco, encrespado o excesivamente graso. Claro que, independientemente del tipo de cabello que tengamos, a todos nos gusta lucirlo impecable sea la estación del año que sea. Y es que solo así podemos lucir las tendencias capilares del momento con éxito asegurado.

Así que para alcanzar nuestro objetivo de lucir 'pelazo' debemos ponernos manos a la obra para cuidar de nuestro cabello y, para conseguirlo con garantías, hay que incluir en nuestra rutina capilar productos y herramientas que nos faciliten la tarea. Además de apostar por champús libres de productos químicos que ayuden a potenciar la belleza natural de nuestro pelo, los secadores también son dispositivos muy importantes en nuestro cuidado diario. Eso sí, como estamos sometiendo a nuestro pelo a temperaturas elevadas, debemos apostar por un modelo que lo cuide al tiempo que realiza su función. Y los que llevan la etiqueta de iónicos lo cumplen ya que, además de secarlo, favorecen su humectación, un proceso que aportar un extra de nutrición.

Pero, además, si queremos conseguir los mejores resultados, podemos aliarnos con algunos los accesorios para secadores que ayudarán a moldear nuestro cabello. Así, es indispensable que el modelo elegido incluya un difusor (perfecto para crear ese efecto natural que es tendencia esta temporada), pero también un accesorio que ayude a alisar el cabello y otro que guíe la dirección del viento. Entre las ofertas flash de Amazon de hoy hemos encontrado un modelo que incluye estas tres piezas y que, además, está rebajado un 31%. ¿Quieres descubrir sus prestaciones?

Este secador cuenta con una potencia de 2.000 W. Amazon

Tres prestaciones para incluirlo en nuestra rutina capilar

Sus tres accesorios. Como hemos comentado, este modelo incluye tres accesorios que nos ayudarán a lucir 'pelazo’' Por un lado, incluye un difusor que ayuda a crear los rizos de forma natural y desenfada. Por su parte, la boquilla con dientes de peina es perfecta para alisar el cabello al tiempo que se seca y la recolectora, que controla la dirección del viento, es perfecta para moldear nuestro peinado.

