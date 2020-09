De colores otoñales y en versión XXL: cómo conseguir los 'scrunchies' de la temporada por menos de 14 euros

Igual que ocurre con la moda, cada nueva temporada cambian las tendencias capilares y, para este otoño 2020, la naturalidad se apodera de nuestro cabello. Eso sí, elijas lo que elijas para tu 'pelazo', ya sea una melena rizada o un corte carré, todas las tendencias tienen algo en común: nuestro pelo debe verse hidratado, con un brillo sano y natural. Para conseguirlo, además de incluir en nuestras rutinas un secador iónico que lo cuide al tiempo que lo seca, debemos optar por productos que protejan nuestro cuero cabelludo y promuevan un crecimiento sano y brillante.

Una vez conseguido el efecto que queremos para nuestro cabello, no debemos olvidarnos de añadir algunos de los complementos capilares que son tendencia este otoño y que pondrán el broche de oro a cualquier look. Y parece que lo maxi y lo XXL triunfará esta temporada. Los pañuelos, las diademas de perlas y los lazos son algunos de los accesorios que no pueden faltar en nuestro neceser. Los coleteros scrunchies, uno de los accesorios más populares de este verano también vuelven a colarse entre las tendencias otoñales, aunque, en esta ocasión, llegan en su versión XXLy con colores adecuados a esta época. En cuanto a los tejidos, pueden ser de tul, satén u algodón ya que lo importante es que sean de gran tamaño y vaporosos.

Como queremos que tu cabello (y el nuestro) cumpla con todos los preceptos de esta temporada, nos hemos puesto en la búsqueda y captura de un scrunchie que cumpla con todos los requisitos trendy de este otoño... ¡y a buen precio! Lo hemos encontrado en Amazon: se trata de un pack de nueve maxi coleteros de satén (y de diferente tonalidades) que puede ser tuyo por menos de 14 euros.

Este 'pack' inclue nueve 'scrunchies' de satén. Amazon

Cómo lucir estos coleteros XXL

Una vez que cuentas con tus maxi scrunchies, hay que aprender a sacarles el máximo partido con tu pelo. Las coletas bajas son las más agradecidas para estos coleteros, puesto que, además de fáciles de hacer, permiten lucir este accesorio a la altura del cuello, con lo que ni molesta ni se ve demasiado excesivo. Dentro de esta categoría, podemos apostar por coletas despeinadas o pulidas de acuerdo al look que llevemos. Los scrunchies también son una buena opción para coletas con burbujas para las que necesitaremos una gran melena y varios de estos accesorios, por lo que podemos sacarle mucho partido a nuestra compra. Las más atrevidas también pueden incluir estos coleteros XXL en coletas altas o moños altos despeinados.

