El Parlamento rechaza test masivos a la población como pide el PP

El diputado popular Alberto Olarte ha defendido la proposición no de ley creyendo que la realización de test masivos es la mejor forma de frenar el desarrollo del virus. Ha añadido que, ahora, se cuenta con "la herramienta perfecta" con los test antígenos, con los que ya cuenta el San Pedro.

Ha explicado que se trata de test rápidos de antígeno (mediante saliva) que intentan reemplazar a la PCR porque ésta necesita enviarse a un laboratorio con gente preparada y medidas de protección y puede dar positivo cuando el paciente ya no es contagioso. Ha creído que con ellos "todo son ventajas" y permiten ser una "medida de control para diagnosticar precozmente".

Desde Ciudadanos, Pilar Rabasa ha pedido introducir una enmienda para que se desarrollen los test dentro de un plan, lo cual ha sido rechazado por Olarte porque ha considerado que es obvio que se hará así: "No se hacen los test para que se vayan de copas".

Para Rabasa, "no se trata de hacer test masivos alocadamente, sino dentro de un plan integral bien diseñado y ejecutado hasta que llegue la vacuna". No obstante, a pesar de no haberse aprobado la enmienda han votado a favor.

Por el PSOE, Raúl Juarez ha dicho no entender que se defiendan como medida de contención test masivos, "porque incluso la OMS ha dicho que deben estar dirigidos a personas de riesgo". Ha creído que deben seguirse "criterios clínicos y epidemiológicos".

Ha explicado que se han hecho pruebas a sectores como los sanitarios o los temporeros y ha añadido: "No se hacen pruebas por hacer pruebas, igual que no se hacen analíticas por hacer analíticas". Ha pedido a los populares que dejen de confundir a la población.