El Govern dejará sin efecto la sustitución de Torra si el Constitucional suspende la ejecución de la sentencia del Supremo

La consellera portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha informado este miércoles de los acuerdos adoptados en el primer Consell Executiu convocado tras la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra. En esta comparecencia, ha explicado que la sustitución del ya expresident Torra por el actual vicepresidente, Pere Aragonès, quedará "sin efecto" si el Tribunal Constitucional suspende la ejecución de la sentencia dictada el pasado lunes por el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación, fruto de las medidas cautelares solicitadas por el propio Torra.

La silla en la que se sentaba Torra en las reuniones no será ocupada "durante el resto de la legislatura en señal de respeto", ha dicho Budó, quien ha rehusado hablar de un cambio de president: "No ha habido un cambio de president, está el vicepresident Pere Aragonès en funciones de president, tenemos una situación de temporalidad hasta que haya unas elecciones y seguimos gestionando y comprometidos en la lucha contra la pandemia”. Ha insistido en que no hay "ningún cambio de tendencia ni de talante" en el Govern en funciones.

"El ejercicio de la libertad de expresión es derecho fundamental y no puede ser vulnerado y menos todavía cuando quien lo ejerce es un representante escogido democráticamente", ha remarcado Budó. Para poner en evidencia el contexto de "represión", la consellera ha confirmado que no habrán actos institucionales del tercer aniversario del 1-O el próximo jueves: "No sé si es momento de conmemoraciones". En cambio, algunos miembros del Govern en funciones sí que participarán en actos organizados por sus partidos.

"Sentencias como las que hemos vivido esta semana no son facilitadoras de diálogo y entendimiento"

No publicado en el BOE

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicado este miércoles el acuerdo de sustitución de Torra, que han firmado todos los consellers en funciones. En cambio, no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Creemos que no tendría que haberse publicado el cese en el BOE porque es lo que daría las máximas garantías jurídicas, y por eso se lo pedimos a Moncloa, aunque no sea un paso obligatorio, como nos han respondido por carta. El Gobierno tendrá sus razones", ha indicado Budó.

"Las instituciones catalanas son víctimas, una vez más, de una persecución política y de represión", ha lamentado la consellera portavoz, que ha afirmado que con esta coyuntura "se hace difícil" la Mesa de Diálogo Gobierno-Generalitat.

Siguen manteniendo desde el ejecutivo catalán como condiciones indispensables en el orden del día para sentarse a negociar "la amnistía para todos los presos políticos y represaliados" del procés y "la autodeterminación".

“Sentencias como las que hemos vivido esta semana no son facilitadoras de diálogo y entendimiento. Desde el Govern siempre hemos hablado de una mesa de negociación que tenga la voluntad real de resolver el conflicto político”, ha indicado. No ha aclarado la asistencia del Govern a la Conferencia de Presidentes Autonómicos y al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

​“Desde el Govern siempre hemos hablado de una mesa de negociación que tenga la voluntad real de resolver el conflicto político”

El proyecto Hard Rock

Ante el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha anulado parcialmente el Plan Director Urbanístico (PDU) de construcción del complejo Hard Rock en Vilaseca i Salou, y que considera que la zonas verdes y de equipamientos están situadas en zona de riesgo químico, el Govern está trabajando en la adaptación del plan, ha confirmado Budó, que ha asegurado que el proyecto no peligra: "Seguirá adelante con los cambios y mejoras que sean necesarios".

El ejecutivo catalán ha alargado dos meses más, hasta el 15 de diciembre, el plazo de compra de los terrenos, a petición de Hard Rock por motivos relacionados con el impacto de la pandemia, antes de que se conociera la decisión del TSJC. La primera prórroga acababa el próximo 5 de octubre. El Govern recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.