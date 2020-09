La madre de Melyssa destapa a Tom en el debate de 'La isla de las tentaciones'

Este martes se estrenó El debate de La isla de las tentaciones. El programa, presentado por Carlos Sobera, contó con comentaristas como Carmen Lomana, Fani Carbajo, Nagore Robles o Suso Álvarez. También asistieron algunos familiares de los participantes del reality, entre los que destacó Nela, la madre de Melyssa.

Acudió como defensora y, llegado a un punto, explicó los antecedentes de la pareja y la situación en la que se encontraban justo antes de entrar en el programa para que la gente entendiera una reacción que colaboradoras como Carbajo tildaban de "exagerada".

Para empezar, Pinto destacó cómo su hija lo había abandonado todo por su relación con Tom. "Ella dejó su marca de moda, que estaba empezando, y se marchó a Marrakech con él".

Sin embargo, allí la convivencia distó mucho de ser paradisíaca, por lo que añadió: "Tom siempre la ha controlado, es profundamente machista. Ella tenía que vestir como él quería, con falda y tacones, porque si no, no salían. Y Melyssa no es así", contó.

Además, explicó que Melyssa dejó a Tom y comenzó a pasar más tiempo con sus amigas para intentar superarlo. Pero, entonces, besó a uno de sus exnovios, y se dio cuenta de lo mucho que quería a Tom. Pero para volver a retomar la relación, el empresario le puso una condición: participar en La isla de las tentaciones.

Según explicó Nela, Melyssa no quería acudir al programa, pero "fue manipulada" por Tom. "Fue la excusa que se inventó él para ir allí y ganar fama, porque no tiene sentido que vayan para arreglar su relación". Para la opinión de Nela, ese es el motivo del comportamiento de Melyssa: "Ella ve que lo ha dejado todo por una persona que no la quiere", añadió. Unas palabras ante las que Fani Carbajo reculó y aseguró que, desde entonces, entendía mejor a Melyssa.