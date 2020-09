Jesús Castro se convierte en el tercer expulsado de 'MasterChef Celebrity 5' y desvela el nombre de su favorito

Este martes se emitió una nueva entrega de MasterChef Celebrity 5. En la prueba en exteriores del talent culinario, en la que los concursantes contaron con la compañía de Albert y Vega de MasterChef Junior, el equipo rojo fue el mejor valorado.

El examen consistió en hacer unos menús para picnic, y terminó con los aspirantes dándose un chapuzón en el pantano de El Burguillo de Ávila. Pero, pese al lúdico final, el equipo azul rápidamente tuvo que poner los pies sobre la tierra, pues no se libró de plantarse los delantales negros para averiguar quién se convertía en el tercer expulsado de la edición.

Esta vez, los competidores tuvieron que crear platos cuyas protagonistas fueran las salsas, y a cada concursante se le adjudicó una. Pero antes, Raquel Meroño se salvó por ser la mejor valorada de la prueba en exteriores tras encargarse de uno de los postres. Además, un juego de identificar las salsas por su aroma hizo que Raquel Sánchez Silva y Nicolás Coronado se salvaran.

Así, finalmente tuvieron que retarse Josie, Juan José Ballesta, Gonzalo Miró y Jesús Castro. Los jueces coincidieron en que los cuatro candidatos a abandonar el talent hicieron unas propuestas bastante correctas. Silvia Abril, que visitó el plató para la ocasión, también comentó que había visto "el nivel de los concursantes mucho más alto de lo que esperaba".

Jesús Castro, tercer expulsado de 'MasterChef Celebrity'

Con todo, hubo dos aspirantes que destacaron en su resolución del reto: Juan José Ballesta y Josie. Por ello, pudieron subir junto al resto de sus compañeros. Finalmente, fue el protagonista de El niño (2014) el tercer expulsado de esta edición del formato.

El tercer expulsado de las cocinas de #MCCelebrity es @Jesus_Castro_5. Gracias por todo tu trabajo y esfuerzo. ¡Ya eres parte de la familia MasterChef! https://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/PklGyfLZOG — MasterChef (@MasterChef_es) September 29, 2020

"Se me ha ido, mi plato estaba bien, pero el de mis compañeros mejor. No tengo mucho que decir... me gustaría dar la enhorabuena a los que se han salvado. Me gusta trabajar bajo presión, muy en serio. No estoy muy acostumbrado a perder, soy muy competitivo, pero de manera limpia. Me gusta destacar con trabajo y sacrificio, como he hecho durante 26 años", comentó Jesús Castro en su despedida.

Por su parte, Josie, visiblemente afectado, comentó lo que Castro había sido para él: "Me ha dado mucha pena, este chico es maravilloso, un gran descubrimiento para mí". Jesús habló de que, lo que más ganas tenía de hacer, era abrazar a su madre, pues la necesita y llevaba "muchos meses" sin verla. "Estoy pensando en el pollo con arroz de mi madre, no hay estrella Michelin que se le acerque" bromeó. Además, confesó quién era su ganador: "Ojalá gane mi Juanjete", dijo, en referencia a Juan José Ballesta.