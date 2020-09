El rapapolvo de Jordi Cruz a Jesús Castro en el estreno de 'MasterChef Celebrity 5': "Tus dos platos son una pedrada"

Este martes tuvo lugar el esperado estreno de MasterChef Celebrity 5. Pero lejos de tener un comienzo tranquilo y ameno, en el veredicto de la primera prueba ya hubo un encontronazo. Lo protagonizaron el más exigente de los jueces, Jordi Cruz, y el protagonista de El Niño (2014), Jesús Castro.

El actor avisó ya en su vídeo de presentación de que tenía un carácter bastante fuerte, y poco tardó en demostrarlo. En la primera prueba del talent culinario, los aspirantes tuvieron que preparar dos platos con el bonito como materia prima principal.

Después llegó el primer momento tenso del programa: la cata y crítica de las propuestas de los concursantes. Las primeras fueron Celia Villalobos y Terre (María José Charro, más conocida como La Terremoto de Alcorcón). Estas obtuvieron unas valoraciones medias; los jueces consideraron que sus platos fueron poco más que comestibles, pero vieron potencial en ellas.

Encontronazo entre Jordi Cruz y Jesús Castro

La siguiente pareja fue la formada por los intérpretes Jesús Castro y Juan José Ballesta (El Bola, 2000). Ya de primeras, Cruz increpó al primero por haber "tirado la comida", en lugar de reservarla. Y es que, por ello, su segunda propuesta carecía de bonito. Sin embargo, Castro negó haber tirado el bonito sobrante del primer plato, una respuesta que no satisfizo al juez: "Aquí vimos todo", dijo con contundencia.

Lejos de recular, el actor siguió en sus trece con una actitud bastante soberbia, algo que terminó de caldear el ambiente, cuando Cruz le hizo una pregunta retórica: "¿Tú qué estás buscando aquí, discutir conmigo?". En su línea, Castro negó una vez más y explicó que consideraba que, siendo el primer día del programa, le estaban prejuzgando demasiado.

"Haz caso de estos tres, que saben mucho y la actitud es muy importante", le aconsejó Saúl Craviotto, invitado a la prueba. "Tus dos platos son una pedrada, el nivel de cocina es bajo y, tu actitud, baja y tensa", sentenció el dueño del restaurante ABaC. Samantha Vallejo-Nágera suscribió sus palabras, y puntualizó: "Te has cargado el bonito, que era el ingrediente principal".

Por último, Pepe Rodríguez destacó que no hubo "ni trabajo, ni pensamiento ni formas". Después, Juan José Ballesta, quien tampoco tuvo una crítica muy positiva pero su actitud marcó la diferencia, recomendó a Castro que no se picara con nadie. "Yo no me pico, pero hay formas y formas", respondió con amargura el actor.