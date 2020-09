Tres motivos para tener una manta eléctrica en casa (y uno es que este modelo está rebajado un 20%)

La llegada del otoño y de un descenso generalizado de las temperaturas nos han hecho darnos cuenta de que, por mucho que nos estuviéramos resistiendo, el verano ya ha quedado atrás. Así, y aunque nos aflija guardar nuestras sandalias, debemos hacer intercambio en nuestro organizador de zapatos para volver a tener a mano zapatos cerrados, botas, botines y todo el calzado otoñal e invernal. También es el momento de desempolvar chaquetas de entretiempo, jerséis finos y cazadoras, por lo que necesitaremos conocer los trucos de expertos para conseguir más hueco en nuestro armario. Asimismo, nuestra casa debe estar preparada para esta temporada y podemos volver a colocar nuestras alfombras (o apostar por una nueva que cumpla con las tendencias estacionales) y tener a la vista mantas y todo lo necesario para acurrucarnos en el sofá y estar calentitos.

En este sentido, hay quien, de cara a esta temporada, también incluye en su hogar una manta eléctrica y no solo porque estos dispositivos sí que nos hagan entrar en calor (y no como las mantas normales que, en realidad, no nos calientan). Contar con estos gadgets en nuestro hogar supone un alivio si solemos sufrir dolores musculares o de fatiga, puesto que la termoterapia favorece su desaparición. Otra razón para tener una es que el calor ayuda a minimizar los dolores causados por la menstruación. Si estás deseando hacerte con una, hoy puedes conseguir un modelo grande para cubrir todas las necesidades del cuerpo y con seis niveles de calentamiento con un 20% de descuento y es que Amazon lo ha incluido entre su catálogo de ofertas flash. ¿Vas a desaprovechar este precio?

Esta manta se puede lavar a máquina. Amazon

Así es esta manta eléctrica

Rápida y con seis niveles . Este dispositivo ofrece un rápido calentamiento en apenas 30 segundos. Además, dispone de seis niveles de calor para ajustarse a nuestras necesidades y a la sensibilidad de nuestra piel en las terapias de calor

. Este dispositivo ofrece un rápido calentamiento en apenas 30 segundos. Además, dispone de seis niveles de calor para ajustarse a nuestras necesidades y a la sensibilidad de nuestra piel en las terapias de calor Calentamiento uniforme . Está diseñada para mantener un calor uniforme por toda la superficie, lo que permite que la terapia llegue igual a todos los puntos de nuestro cuerpo.

. Está diseñada para mantener un calor uniforme por toda la superficie, lo que permite que la terapia llegue igual a todos los puntos de nuestro cuerpo. Gran tamaño . Este modelo tiene unas medidas de 30x60 centímetros que nos permiten cubrir todas las necesidades, ya que podemos usarla en muchas áreas de nuestro cuerpo.

. Este modelo tiene unas medidas de 30x60 centímetros que nos permiten cubrir todas las necesidades, ya que podemos usarla en muchas áreas de nuestro cuerpo. Cómoda de usar. Puede lavarse a máquina e incluye una bolsa de almacenamiento para evitar que se ensucie mientras no la usamos. Además, así es fácil de transportar para llevar siempre contigo.

