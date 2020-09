Tres alfombras para renovar tu salón y darle un toque otoñal sin gastarte más de 25 euros

El otoño nos pisa los talones y, también, el cambio de armarios. Y no solo nos referimos a sacar las chaquetas y jerséis que han aguardado durante el verano en los altillos de nuestra casa, también a las cortinas, mantas y alfombras que con cuidado recogimos y que, ahora, debemos limpiar para colocar en su sitio. Sin embargo, estas últimas no siempre aguantan bien la espera y, en ocasiones, cuando las sacamos de las bolsas nos damos cuenta que el tiempo ha hecho mella en ellas, bien sea en el estado del tejido, rayendo los perfiles o, simplemente, en una estética desfasada que ya no aporta nada a nuestro salón.

Así, llegadas estas fechas también toca redecorar algunas zonas de la casa para, sin invertir demasiado dinero, darle un lavado de cara. Y nosotros sabemos dónde puedes encontrar alfombras bonitas, de calidad y, además, con el punto otoñal que necesitas. ¿Has visitado, alguna vez, el catálogo de textiles del hogar de Amazon?

Tres alfombras para darle a tu casa el toque otoñal

La más vendida de Amazon. Si todavía estamos algo perdidos en este apasionante mundo de las alfombras y queremos ir a lo seguro, apostar por el modelo más vendido de Amazon siempre es una buena idea. De gran tamaño (100 x 160 cm) y en varios tonos, es perfecta para decorar y dar calidez a cualquier estancia de la casa gracias también a su textura suave.

Una ‘Amazon’s Choice’. Las alfombras de pelo continúan siendo tendencia y es que no pueden aportar mayor calidez y sensación de suavidad a un hogar. Además, también pueden emplearse como elemento decorativo para una silla. Esta propuesta ha recibido muy buenas valoraciones y destaca por su relación calidad precio. Y no es de extrañar porque se puede lavar hasta a 30 grados de temperatura (lo que facilita mucho nuestra elección del modelo blanco) y porque otorga un toque ‘chic’ al rincón donde la situemos.

Una étnica, para cumplir con la tendencia. Con diseños atractivos y coloridos de formas geométricas imposibles, este tipo de alfombras son perfectas para aquellos que quieren que este elemento decorativo acapare todas las miradas, ya que, además de calidez, aportan vitalidad a nuestro hogar. Este modelo de Amazon, elaborada con algodón y lino, tiene una medida de 90 x 60 centímetros (más 10cm de flecos), lo que la convierten en ideal para pequeños espacios o zonas de paso.

