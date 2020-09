Las almohadas viscoelásticas de Amazon están en su Top 10 (y su calidad precio es uno de los motivos)

Dormir (¡y descansar bien!) cada noche es el objetivo de la inmensa mayoría. Con una vuelta a la rutina que nos obliga a exprimir cada minuto para completar el horario de obligaciones, que comienza con ir al trabajo y acaba en intentar no procrastinar con las clases del gim, lo habitual es llegar al final dl día agotado. Aunque nos gustaría hacer una serie de estiramientos antes de meternos en la cama, leer un libro o realizarnos un automasaje relajante, al caer la noche, la mayoría solo pensamos en tirarnos en el sofá y ver unos cuantos capítulos de nuestra serie de streaming favorita mientras cabeceamos. Después, directos a la cama mientras revisamos el feed de Instagram antes de quedarnos dormidos y dar paso a un nuevo día.

Así, y aunque durmamos el mínimo de horas recomendadas, lo normal es que no consigamos reponernos del cansancio acumulado. Y, no, la solución no pasa por dejar atrás alguna de las muchas tareas que llevamos a lo largo de una jornada... ¿O sí? Para lograr una buena higiene del sueño y asegurar que descansamos como es debido, es importante seguir algunas pautas como no cenar demasiado ni muy fuerte, evitar las pantallas por la noche o sacar algunos minutos para meditar y relajar la mente antes de irse a dormir. Pero, también es importante asegurarse de que nuestro dormitorio tiene todo lo necesario para que el sueño sea reparador, desde el colchón hasta las almohadas.

De estas últimas hemos encontrado en el catálogo de Amazon un modelo viscoelástico que, además de estar bien de precio, se encuentran en el Top 10 de los más vendidos dentro de la categoría, con más de 5.000 valoraciones que casi le han valido las cinco estrellas doradas. ¿Quieres descubrir qué es lo que ofrecen para que causen tanto furor... antes de comprártelas?

Las almohadas viscoelásticas más vendidas de Amazon. Amazon

Tres razones para que sean las almohadas más vendidas de Amazon

Dos por uno en salud. Estas almohadas, a la vez que ayudarnos a obtener un descanso reparador, contribuyen a aliviar las tensiones del cuello y de las cervicales y a relajar los músculos de la espalda. Para ello se sirve de un interior compuesto por un núcleo compacto de viscoelástica de alta densidad y resistencia que reducen los puntos de tensión durante el sueño. Además, este material está recomendado para aquellas personas que necesitan mantener la altura y postura del cuello y estas almohadas lo consiguen puesto que se amoldan a la forma de las cervicales.

Aquellos que sufren alergias respiratorias durante el descanso, pueden dormir tranquilos con estas almohadas, ya que han recibido tratamiento hipoalergénico frente a ácaros, bacterias y hongos. También evita la aparición de malos olores. Tacto suave. Las almohadas de este ‘pack’ de dos incluyen una funda exterior lavable a máquina y otra interior termosellada que evita las arrugas del interior que puedan modificar la postura de nuestro descanso. Además, la encimera está fabricada con tejido ‘strech’ tratado con Aloa Vera para dar una sensación mayor de confort.

