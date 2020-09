Ramiro González descarta una reforma fiscal "profunda" pero anuncia exenciones a autónomos por 8,2 millones de euros

González ha dado a conocer esta medida en el debate de política general de las Juntas Generales de Álava, en una intervención centrada, en su práctica totalidad, en el análisis sobre las consecuencias de la crisis del coronavirus y las medidas previstas por el Gobierno foral para hacerle frente desde el ámbito social, económico y sociosanitario.

En materia fiscal, el diputado general ha recordado que las instituciones vascas se habían comprometido a analizar este año los resultados de la reforma tributaria de 2017, con el fin de poner en marcha una nueva modificación del modelo fiscal.

"CAMBIO DE PLANIFICACIÓN"

González ha afirmado, no obstante, que la pandemia "ha supuesto un cambio en las planificaciones proyectadas", de forma que aunque el estudio se llevará a cabo, no se acometerá una reforma completa del sistema. "En estos momentos no resulta apropiado realizar cambiosprofundos en la fiscalidad", ha indicado.

En todo caso, ha reconocido que la fiscalidad "constituye un instrumento útil para enfocar las políticas públicas hacia las prioridades que un territorio necesita abordar".

De esa forma, ha explicado que el Ejecutivo foral está trabajando en diversas medidas de 'fiscalidad verde'. Entre estas iniciativas se encuentra el diseño de apoyos fiscales para promover que los trabajadores de empresas localizadas en Álava sustituyan el vehículo privado por la bicicleta o el transporte colectivo, como medio para acudir al centro de trabajo.

También se están elaborando incentivos fiscales a la inversión en proyectos de energías renovables, y se prevé establecer normas fiscales que favorezcan la utilización de sistemas constructivos e instalaciones para el aprovechamiento y la eficiencia energética.

Otras de las medidas citadas en su intervención son la creación de incentivos fiscales a los propietarios públicos y privados para conservar y gestionar los montes del territorio de forma compatible con otros usos y de manera sostenible.

NÚCLEOS DESPOBLADOS

Además de estas medidas de fiscalidad verde, la Diputación continuará el trabajo para un tratamiento fiscal diferenciado para los núcleos más afectados por riesgo de despoblación, y también con incentivos a las familias que residen en la zona rural.

Por otra parte, y ante las "dificultades" de los autónomos, ha anunciado que este colectivo se verá beneficiado por la exención del tercer pago fraccionado del IRPF.

La medida se aprobará en el Consejo de Gobierno de la próxima semana. Los autónomos no estarán obligados a ingresar el pago fraccionado correspondiente al tercer trimestre de 2020 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) previsto inicialmente para el próximo 26 de octubre. El impacto de esta medida asciende a 8.250.000 euros.