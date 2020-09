Les demandes de dissolució matrimonial baixen un 37,9% a la Comunitat en el segon trimestre per l'alerta sanitària

20M EP

L'impacte de la crisi sanitària causada per la Covid-19 també s'ha fet notar en les demandes de dissolució matrimonial presentades en el segon trimestre del 2020, el més afectat per la declaració de l'estat d'alarma i la consegüent paralització de l'activitat judicial. El nombre de total de demandes de dissolució matrimonial registrades a la Comunitat Valenciana es va reduir en un 37,9 per cent respecte al segon trimestre del 2019, segons les dades arreplegades pel Servici d'Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).* La desescalada escalonada en l'administració de justícia, la necessitat d'adoptar mesures de seguretat i higiene en els jutjats i la persistència de la incidència de la pandèmia han fet que les característiques de la disminució de tots els indicadors en eixe trimestre siguen tan diferents a les de qualsevol altre període anterior que és impossible extraure conclusions de les dades que es presenten, i aconsellen prendre amb cautela les variacions interanuals.* Entre abril i juny d'enguany es van registrar 2.100 demandes en el conjunt de modalitats de dissolució matrimonial, davant de les 3.382 comptabilitzades un any abans. Malgrat açò, la Comunitat Valenciana presenta la tercera taxa de dissolució matrimonial més alta d'Espanya, amb cinc demandes per cada 100.000 habitants, solament superada per Canàries (5,3) i Múrcia (5,2).* Totes les modalitats de dissolució matrimonial presenten importants disminucions durant el període estudiat, a excepció de les demandes de nul·litat, que van augmentar un 150 per cent, en passar de dos en el segon trimestre del 2019 a cinc en el segon trimestre del 2020.* Així, van disminuir*un 35,7 per cent les separacions no consensuades (56 el passat any i 36 aquest); un 49,2 per cent les consensuades (de 124 a 63); un 43,8 per cent els divorcis no consensuats (1.252 davant de 704) i els consensuats (2.060 en 2019 i 1.292 en 2020).* Per províncies, la suma de demandes relacionades amb totes les modalitats de dissolució matrimonial va arribar a les 700 a Alacant, 569 menys (un 44,8 per cent) que les 1.269 del primer trimestre de 2019. A Castelló, el descens entre el gener i el març d'enguany va ser d'un 38,29per cent, en registrar-se 224 demandes, 139 menys que en el mateix període de l'any anterior. Finalment, a València es van presentar 1.176 demandes, un 36,8 per cent menys que les 1.861 del primer trimestre del 2019.