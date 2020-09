Carmen Borrego pide perdón a Emma García por su actitud con ella en 'Viva la vida': "No he querido ser borde contigo"

Desde que Carmen Borrego diera una entrevista con una revista hablando de los problemas de Rocío Carrasco con su hija Rocío Flores, son muchas las polémicas que le han estallado en la cara, motivo por el que la hija de María Teresa Campos se tuvo que enfrentar a numerosas críticas que la hicieron tener una actitud más defensiva.

Muchos compañeros le reprocharon sus declaraciones e incluso Antonio David estalló contra las Campos y desveló que tenía un hermano desconocido que vive en Málaga. Sin embargo, Emma García, presentadora del programa Viva la vida en el que Borrego colabora, también recibió los cortes de la hermana pequeña de Terelu Campos, asunto que solucionaron este sábado.

"Hoy te noto con una actitud diferente", le comentó la conductora del espacio de Telecinco. En ese momento, Carmen Borrego se sinceró con ella y le pidió perdón: "Quería pedirte disculpas a ti porque en ningún momento he querido estar borde contigo. Lo que pasa es que muchas veces lo que hago es que me creo una coraza de algo que no soy".

"No es que me haya sentido mal. Me ha extrañado que mostrases esa actitud borde hacia mí", respondió Emma García. "Era un escudo que ponías hacía mí y ciertos compañeros, por eso te he dicho que hoy te notaba más tú, como yo te he conocido. Ojalá puedas cerrar estas puertas que tenemos aquí siendo tú, con tu verdad y con lo que tú estás viviendo".