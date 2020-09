Antonio David estalla contra Carmen Borrego en 'Sálvame' y revela que las Campos tienen un hermano secreto

Este jueves, Sálvame ha lanzado un 'bombazo' en toda regla provocado por un calentón de Antonio David Flores contra Carmen Borrego. Según ha revelado el ex de Rocío Carrasco, las Campos tienen un hermano secreto en Málaga.

Después de que esta semana la hija menor de María Teresa Campos diera una entrevista en la revista Lecturas hablando de la familia de Rocío Jurado, el exconcursante de GH VIP estalló contra ella.

"Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija", declaró Carmen Borrego sobre Rocío Flores, hija de Antonio David. Por ello, el colaborador de Sálvame se dirigió a ella a través de Kike Calleja, amigo de la familia que estaba presente en el programa.

"¡Que hable de su separación! ¡De por qué le dieron la custodia al padre de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga! ¿Sigo dando temas?", sentenció, para sorpresa de todos.

"¿Tiene un hermano?", preguntó Paz Padilla. "No me tires de la lengua que te estás equivocando", continuó diciendo Antonio David a Calleja. "Intentas defender a tus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda. Ya tiene el sábado para hacer el Viva la vida. Vamos para guerra. Me han tocado lo que me duele".

Mientras el colaborador continuaba hablando de su hija, la presentadora volvió a insistir en el tema: "¿Ha salido un hermano de Carmen y Terelu en Málaga? ¿De quién? ¿De la madre? ¿Del Padre?". "De la madre no creo", contestó Belén Esteban.

"Teresa [Campos] y su marido estaban separados. Él se quedó en Málaga y no sé lo que hizo allí. Yo he escuchado algo", comentó el colaborador Jesús Manuel.