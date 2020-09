Carmen Borrego saca las uñas por sus hijos: "Soy madre y moriré madre"

Está en una guerra abierta y a estas alturas nadie lo puede negar. Carmen Borrego ataca a Antonio David por Rocío Carrasco y el ex Guardia Civil, al que todo esto le está costando más de un disgusto con su actual pareja, Olga Moreno (y le puede costar más), le responde sobre su hermano secreto ("anónimo", según Terelu Campos).

Pero hay cosas por las que no está dispuesta a pasar la menor del clan Campos y eso es que alguien pronuncie una palabra de sus hijos. Ahí saca las garras y que nadie se interponga en su camino. Esa es la sensación que ha dado en su reaparición en Viva la vida.

La colaboradora ha intervenido en el programa de Mediaset bastante molesta por lo que ha ocurrido en su ausencia y no tenía reparos en responder a algunas de las cuestiones que han copado los titulares estos días, primando aquellas que ella consideraba que mencionaban a su familia.

"Estoy tranquila; he tenido algún momento malo durante la semana pero los nervios no ayudan para estas cosas. Tengo que ser fría, pensar en lo que me he podido equivocar y en las cosas que otros se equivocan. Yo me he podido equivocar pero no ha sido de manera intencionada", reflexionaba Carmen Borrego, expiándose.

Eso sí, lanzaba una advertencia: "Quieren que me justifique y no lo voy a hacer bajo ningún concepto". Ahí ya sentaba las bases de que regresaba dispuesta a todo, incluso a tomar medidas judiciales si hiciese falta, como llegó a responder, si no comprenden que ella tiene sus opiniones y quienes la rodean son personas diferentes: "Mi familia no es responsable de lo que hago yo. Las cosas que han dicho sobre mí atacan a mi honor".

Tras ello miraba directamente a cámara para mandar un mensaje muy claro del tema que bajo ningún concepto se puede tocar sobre ella por el daño que las palabras son capaces de hacer: sus hijos y la custodia de estos. "Jamás me han quitado la custodia de mis hijos por abandonarlos", argumentaba nada más empezar a hablar.

"Nunca he tenido una vida oscura ni un pasado del que me tenga que avergonzar. No hay ni una sola sentencia en la que se hable de un pasado oscuro por lo que yo no pueda ejercer la custodia de mis hijos o por lo que no pueda ocuparme de ellos. Nunca, jamás", explotaba, justo antes de una frase definitoria de quién es Carmen Borrego: "Soy madre y moriré madre".

Para acabar, la benjamina de María Teresa Campos explicaba a la presentadora que había derramado muchas lágrima por este asunto: "He llorado cuando he visto llorar a mis hijos. Jamás he hablado de mi separación y divorcio y no lo he hecho por mis hijos. Hoy y siempre, lo mas importante para mí han sido mis hijos, a los que respeto en todo".