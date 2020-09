Carmen Borrego se pronuncia sobre el conflicto de Rocío Carrasco con sus hijos y llueven las reacciones

Las Campos siempre se han posicionado junto a Rocío Carrasco en el conflicto con sus hijos, aunque siempre han mantenido un respeto hacia su intimidad. Ahora, Carmen Borrego ha roto ese silencio en una entrevista con Lecturas.

Ocupando la portada de la revista, la hija de María Teresa Campos ha hablado sobre su malestar económico, su positivo de coronavirus y el enfrentamiento de la primogénita de Rocío Jurado.

Borrego ha desvelado sin ningún tapujo el posible futuro que tendrán: “No creo que Rocío Flores recupere a su madre. A lo mejor algún día tienen un encuentro, pero no van a tener una relación de madre e hija”.

“Rocío Flores se equivocó de más joven y quizá tiene que pedir perdón. A lo mejor a su madre le ha podido hacer tanto daño que se ha quedado paralizada en eso. Y es incapaz de perdonar”, ha continuado.

La hermana de Terelu Campos cree que Rocío Flores no pone mucho de su parte: “Dice: ‘Quiero ver a mi madre sobre todo por mi hermano’. ¿Por qué no eres más contundente? Quiero ver a mi madre porque quiero, no por mi hermano”.

Diferentes reacciones

Esta exclusiva ha traído inmediatas reacciones que no han dudado en atacar la posición que ha tenido la colaboradora de Viva la vida. En primer lugar, Joaquín Prat ha comunicado la noticia en El programa de Ana Rosa.

"Digo yo que se puede ser taxativo en muchas cosas, pero no si eres el aludido y si no te va nada en el envite... o si deseas la reconciliación entre una madre y una hija", ha declarado Prat. A lo que la presentadora ha añadido: "Al final vas a tener razón, ¿pero quién le ha dado vela en este entierro a Carmen Borrego?"

Ana Rosa y Joaquín Prat no dan crédito con las palabras de Carmen Borrego sobre la reconciliación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores #AR9Shttps://t.co/urPNd7HV6t — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 9, 2020

Poco después, el periodista Pepe del Real ha mantenido una conversación con Antonio David Flores y le ha contado que "María Teresa y sus hijas se están retratando. Ellas que decían que nunca habían hablado de Rocío Flores para no interferir en la relación de madre e hija. Le extrañaría que tuviesen el beneplácito de Rocío Carrasco".

Por último, Quintana han defendido a la patriarca de las Campos: "No pondría en el mismo plano a María Teresa Campos y a Carmen. Lo que hace María Teresa es defender a Rocío Carrasco, que para ella es como una hija, me parece algo natural. Lo que hacer Carmen es dar la sensación de que actúa de portavoz".