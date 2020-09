El misil de Antonio David Flores contra María Teresa Campos: "Y tu nieta, Mari Tere, ¿de qué come?"

Antonio David Flores se ha mostrado muy cabreado por las palabras de María Teresa Campos en el especial Hormigas Blancas dedicado a la que fuera su suegra, Rocío Jurado.

La veterana periodista pidió justicia para Rocío Carrasco, la hijo de 'la más grande' y ex de Antonio David, con la que mantiene una relación nula. También la hija que ambos tienen en común, Rocío Flores. Quizá por eso, al colaborador le hayan sentado tan mal las palabras de Campos.

Además, ha tenido unas duras palabras para la periodista y ha tirado por donde más le duele, su nieta Alejandra Rubio. "Que María Teresa Campos avive el tema y que se hable de una niña de esta manera... Mi hija habla, pero ¿y tu hija, y la otra, y tu nieta? Y tu nieta, Mari Tere, ¿de qué come? Aquí todavía quedan capítulos por terminar. Si me provocan a ver qué consiguen. Vamos a tener la fiesta en paz", ha declarado.

"A María Teresa le molesta mi evolución familiar. He estado con mis hijos durante años, que no se ha hecho público. Y ahora ella critica mi evolución familiar ¿Y si yo critico su involución familiar? Basta ver lo que era la familia antes y lo que es ahora, siendo la sorna de muchos. Lo que pido, por favor, es que me dejen tranquilo", ha advertido el colaborador de Sálvame.