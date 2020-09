Antonio David Flores se plantea dejar 'Sálvame' ante su crisis con Olga Moreno

Las supuestas infidelidades por parte de Antonio David a su mujer, Olga, están pasándole factura al colaborador.

Durante las últimas dos semanas los focos se han dirigido a escuchar los testimonios de varias mujeres que aseguraban haber estado con el colaborador mientras mantenía su relación con Olga.

"Toda esta situación está pasando factura en mi matrimonio", confesaba en Sálvame. "De hace una semana a aquí mi relación con mi mujer no es la misma que hace 10 días. Es de sentido común. Ahora son momentos, son frases, es todo como muy frío. Ya no hay risas".

"No me imagino separado", declaraba. Durante los 20 años que llevan de relación, asegura que jamás han tenido "ninguna crisis". "Jamás he tenido con mi mujer un problema de distanciamiento, de un enfado".

"Me duele ver a mi mujer así, porque no está preparada", aseguraba, que lo que más le molestaba de la situación era ver a Olga destrozada. "Lo está pasando mal, está sufriendo".

El consejo de su mujer ante las mujeres que está saliendo en el programa es que desaparezca de pantalla en ese momento. "Me ha pedido en varias ocasiones que me levante y que me vaya cuando se hable de chicas", reconocía.

Además, aseguraba que no le había pedido disculpas a su mujer porque no consideraba que tenía que hacerlo. "¿Perdón por qué? No tengo que ocultar nada ni esconderme de nada. Voy a aguantar el chaparrón de la mejor manera que pueda. Estoy trabajando aquí y me debo a mi programa. Si esto es lo que toca este mes o hasta que termine el autobús aguantaré".

Esta situación ha llevado a Antonio David a plantearse abandonar el programa. "Llevo días pensando en esa opción, en dejar Sálvame", aseguraba. Más tarde, cuando su hija decidió salir en defensa del matrimonio, abandonó el plató dejando la duda de si sería para siempre.