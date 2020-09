Albert Rivera desvela, en 'Mi casa es la tuya', cómo conoció a Malú

Este viernes, Telecinco emitió en su prime time el Mi casa es la tuya dedicado a Albert Rivera. Uno de los temas que más intriga provocan en torno al expolítico es su relación con Malú. Aunque habitualmente no suelta prenda al respecto, junto a Bertín fue diferente, y contó cómo comenzó su noviazgo.

"Nos conocíamos ya de antes, éramos amigos... yo tenía muchos contactos en el mundo de la música. Y después, cuando yo lo dejé con mi pareja y ella también estaba sola... los dos pensábamos que no iba a pasar, que era un lío, pero cuando dos se enamoran mutuamente y arriesgando muchas cosas... rompimos un tabú, en otros países pasa más, que un político salga con una artista, aquí no. Pero cuando quieres a alguien no hay quien te pare, ni la prensa ni nada", contó, muy emocionado.

También desveló que Malú se llevaba muy bien con su hija Daniela, que era "como una supernanny" para la pequeña Lucía. Además explicó que, entre todos, habían formado una familia muy bonita porque todos tenían "mucho mundo y, habiendo rodado bastante", les había ido muy bien y eso les hacía "tener valores en común".

Con todo, reconoció lo duro que había sido en ocasiones aguantar la persecución de la prensa. Lo que más le pesó fue que siguieran a sus madres y que inventaran crisis sobre su relación.