Miguel Ángel Revilla asusta a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya': "No te acerques, presi"

Este viernes, Telecinco emitió el Mi casa es la tuya protagonizado por Miguel Ángel Revilla. Lo que Bertín no se esperaba era el susto que, en un momento determinado, le daría el político. Y es que, de repente, apareció un oso en las inmediaciones en las que el equipo estaba grabando.

Entonces, y sin dudarlo, Revilla decidió ir a dar de comer a un enorme oso pardo pese a las advertencias de Osborne, que no paraba de decirle que no se acercara: "Vente para aquí, presi, no te acerques".

Además, lo hizo sin previo aviso, descolocando a los cámaras del programa. "¡A ver si vamos a tener que correr!" Dijo Bertín Osborne, cada vez más alarmado.

Finalmente, resultó que Revilla incluso conocía al oso: se trataba de Fukaro, que fue enviado en el año 2008 a Asturias para cruzarlo con dos osas, ya que, según él, "es un semental".

Pero en su nuevo destino el oso no tuvo descendientes y, diez años después, le devolvieron. Sin embargo, una vez hubo regresado, fue padre de ocho oseznos, por lo que el problema "no fue Fukaro", según Revilla.

Finalmente, no ocurrió nada que lamentar y Revilla regresó junto a Osborne. Pero, además de contar curiosidades y como es habitual, Revilla opinó sobre la clase política y, más concretamente, la gestión del Covid-19.

El protagonista se mostró comprensivo con el gobierno de Pedro Sánchez por tratarse de "una situación insólita". Pero no dudó en señalar lo que consideró un error garrafal: "En la pandemia desaparece el poder autonómico y se nombra un jefe de estado que era el Presidente del gobierno y el ministro de Sanidad. Se nos prohíbe que por nuestra cuenta comprásemos mascarillas, hidrogeles... no sabían que no tenía ni competencia ni medios para ello. Fue un desastre, una locura. Menos mal que rectificaron y pudimos empezar a funcionar".