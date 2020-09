Revilla se enfada con Pablo Motos por una pregunta en su última visita: "Me hiciste una faena"

Antes de que Miguel Ángel Revilla repasara con Pablo Motos los numerosos temas de actualidad que querían tratar, el político se sinceró con el presentador y le afirmó que, en su última visita a El hormiguero, "me hiciste una faenuca".

"Yo que no te suelo decir qué me tienes que preguntar, pero tenía interés en promocionar Cantabriadurante la pandemia porque quería salvar el verano y la hemos tenido llena de gente", afirmó Revilla.

El cántabro reconoció que "siempre hice ese tipo de entrevistas con un fin, vengan aquí, un lugar seguro y donde estarán mejor que en otros sitios con más aglomeraciones...", y señaló que "te dije: Pablo, ¿me puedes hacer una pregunta? Pero para que no lo contaras aquí", le recriminó a Motos.

"Pregúntame para yo soltar el rollo", contó Revilla, a lo que el presentador le contestó que "y yo te hice la pregunta, pero lo conté porque que te crees: ¿Qué soy un muñeco? Te hago la pregunta porque tú me lo has dicho".

Revilla continuó recordando lo que pasó en su anterior visita en junio: "Bueno, ahora toca hacer la pregunta que me has obligado que te haga", pero Motos le contestó: "Pues no haberme dicho que te la hiciera... No entiendo esta discusión".

Al final el político consiguió lo que quería ya que "hemos tenido mucha gente en Cantabria y, afortunadamente, se ha salvado el verano en un sector clave de la economía de España", concluyó Revilla, pasando a otros temas antes de que se le acabara el tiempo.