Cultura.- El valencià Borja Catanesi, nomenat millor músic de carrer en el Roma International Buskers Festival

D'acord amb el director artístic del festival, que organitza el Gruppo Matches, Massimo Di Stefano, Borja Catanesi ha rebut aquesta distinció per "la seua trajectòria com un dels artistes més reconeguts en el món de l'art de carrer, a causa del seu talent i a la seua presència en els festivals i places més importants i emblemàtics del món".

Per la seua banda, Catanesi -qui va viure en el barri de Russafa de València abans de mudar-se a Holanda, on actualment resideix-, assegura que aquesta distinció li anima a seguir endavant amb el seu treball i ho accepta "com un suport a la seua trajectòria, sobretot perquè reconeix el lloc que tenen els artistes de carrer en la cultura de les ciutats, malgrat que en els últims anys la normativa ha dificultat la seua tasca" en el seu país.

"Espanya té una important tradició de música en el carrer; sense anar més lluny, a València hi ha una gran quantitat de bandes i d'orquestres que actuen en les tantísimas festes que hi ha en la nostra Comunitat. Des de l'època dels joglars fins a hui, hi ha hagut moltes manifestacions d'art en el carrer; no obstant açò, hui, potser no siga el millor moment pel qual travessa aquesta activitat", declara.

"Les normes per a desenvolupar-la -afig- s'han tornat molt rigoroses i han provocat que en aquesta professió subsistisquen pocs artistes a Espanya. Altres països, com Holanda, Itàlia o Alemanya són més flexibles i considerats cap a aquesta activitat que, segons el meu criteri, fa una aportació significativa a la vida cultural i social de les ciutats".