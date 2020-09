Policía Local de Basauri y Ertzaintza reforzarán sus servicios con motivo de las "no fiestas" de San Miguel y San Fausto

Según ha informado el Consistorio vizcaíno, la primera acción de este plan ha sido la comunicación específica a los hosteleros del municipio en la que, entre otras cuestiones, les recuerdan "la importancia y la obligatoriedad" de respetar y hacer respetar las medidas sanitarias decretadas para los establecimientos hosteleros y les ofrecen su colaboración para atajar cualquier contratiempo a la hora de hacer cumplir las restricciones.

El siguiente paso es este operativo especial de cara a las "no fiestas", en el que ambos cuerpos se repartirán funciones para actuar de forma conjunta desde este mismo fin de semana en San Miguel.

Para ello, previamente se han identificado los puntos susceptibles de potenciales incumplimientos, como el botellón por parte de los jóvenes y también de la población adulta en el entorno del sector del ocio, donde se pretende atajar cualquier infracción por la concentración "espontánea e irresponsable".

La Policía Local de Basauri y la Ertzaintza reforzarán la vigilancia con patrullas en vehículos y a pie, estableciendo puntos de vigilancia con especial atención a aquellas zonas e infraestructuras que puedan acoger cualquier infracción e incumplimiento de la orden de salud: zonas peatonales y de ocio, plazas y parques.

También realizarán controles en otros medios de transporte. El objetivo de este dispositivo es evitar el consumo de alcohol en menores, el no uso de mascarilla, que no se guarde la distancia de seguridad y cualquier otro comportamiento que no respete las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del covid-19.

Con el objetivo de realizar un seguimiento exhaustivo del plan establecido y adoptar cualquier medida necesaria para garantizar el cumplimiento de las restricciones, la Policía Local de Basauri y la Ertzaintza mantendrán una reunión semanal.