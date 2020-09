Yolanda Ramos comenta su terrible experiencia con el coronavirus en Isla Mauricio

A más de 9.000 kilómetros de España, la actriz se encontraba trabajando en Isla Mauricio cuando dio positivo en Covid.

El resultado del test hizo que Yolanda Ramos tuviera que cambiar por completo sus planes y su visita al país africano ha estado marcada por su estancia en el hospital. "El protocolo del país está siendo duro, las condiciones del hospital sorprendentes, sin poder salir, a pesar de ser asintomática", comentaba la actriz.

Hace una semana la actriz reveló a través de Instagram que, por fin, había recibido el alta hospitalaria y que podía volver a casa. No dudó en hacer las maletas para volver, cuanto antes, a España.

"Me encuentro bien, la verdad es que he llegado a casa y estoy recuperándome de lo angustioso que ha sido esto", comenta la actriz en una entrevista a Semana. "Las condiciones de los hospitales no son las mejores. No tienen el protocolo de los hospitales españoles", añade.

Yolanda añade, además, que durante los más de treinta días que ha tenido que permaneces en Isla Mauricio, ha mantenido el contacto con su familia y amigos, su productora y su representante.

"He estado 20 días con la enfermedad y 15 confinada. Cuando me descubrieron que era positiva ingresé y no salí hasta 15 días después", explica la actriz. Yolanda ha aprovechado, también, para dar las gracias a todos las personas que le han mandado apoyo y envía ánimo y fuerza a los compañeros que continúan ingresados en el país africano.