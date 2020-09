Yolanda Ramos cuenta uno de sus episodios más difíciles y cómo lo superó en 'Samanta y la vida de'

Este martes, la actriz y humorista Yolanda Ramos protagonizó Samanta y la vida de. En el programa, dedicado a ilustrar la vida de algunos de los personajes más célebres, la catalana mostró su faceta más sensible, sus miedos y preocupaciones, algo a lo que no tiene acostumbrado al público.

Además de los reencuentros con amigos como José Corbacho, David Fernández (Chikilicuatre) y Santi Millán, uno de los momentos más emotivos de un programa en el que Ramos no dejó de llorar, fue cuando se abrió sobre las dificultades que tuvo para ser madre. Según explicó, sufrió varios abortos hasta conseguirlo en 2013.

La madre de la actriz especificó que tuvo "al menos tres abortos". "Lo llevé fatal, me hicieron cinco in vitros. Fueron 5 años con dos parejas diferentes y una separación en medio. Todo junto", contó entre lágrimas Ramos.

Sin embargo, y tras mucho esperar, la exconcursante de MasterChef Celebrity tuvo a su niña, a la que llamó Charlotte en honor a Charlie Chaplin. Orgullosa, Ramos dijo que tenía "una familia muy bonita" y se deshizo en halagos con su marido: "Es pura luz, es lo mejor que me he encontrado a nivel amoroso, es 11 años menor, lo cual ha tenido sus malos momentos, pero ahora estamos muy iguales. Cuando tenía 29 años, me dijo 'Yo te voy a dejar embarazada'".

Tristemente, según compartió indignada la directora del formato en su cuenta de Twitter, la intérprete no se encuentra en su mejor momento, pues está en Isla Mauricio, donde grababa un proyecto, ingresda por coronavirus pese a ser asintomática.