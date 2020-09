El truco para dejar de llevar la mascarilla en el codo está en Amazon: es práctico, higiénico... ¡y cuesta nueve euros!

Si hay un complemento de temporada que no debe faltar este otoño ese es la mascarilla. Debido a la alerta sanitaria actual y al ejercicio de responsabilidad social que todos debemos llevar a cabo, esta herramienta ha pasado a formar parte de todos los looks de nuestro armario (excepto el de estar por casa). Apostando siempre por cualquiera de los modelos homologados, salir sin ella de casa no es una opción, aunque, según lo establecido por el Ministerio de Sanidad, sí que podemos quitárnoslas en algunas circunstancias, aunque siempre tomando todas las precauciones para evitar que se contamine.

Aunque hay quienes siguen apostando por el sobre, las fundas plásticas se han convertido en la solución mayoritaria para guardarlas mientras tomamos una caña o un café. Claro que esto no significa que sean la única opción; y no, no nos referimos a llevarlas en el codo o guardarlas en un bolsillo. ¿Has oído hablar de los cuelgamascarillas?

Este cordón, similar al que utilizamos para llevar las gafas de sol, es ideal para colocar en las gomas de la mascarilla, de tal modo que podamos ponérnosla y quitárnosla sin tener que tocarla más de lo necesario y evitando malos hábitos como dejarla encima de las mesas o en algún recoveco de nuestro bolso o mochila. Cada vez más presentes, no es difícil encontrar modelos que cumplan esta función y que, además, completen nuestro outfit, como estas que hemos encontrado en el catálogo de Amazon y que puedes ser tuyas por poco menos de 9 euros.

El 'pack' de doce. Amazon

Este pack incluye 12 piezas coloridas para que elijas la que más te pega con el look y puedas cambiar a diario. Además, se pueden ajustar por lo que es perfecto para que cada miembro de la familia, niños incluidos, tengan sus propios cuelgamascarillas. Tan solo tenemos que colocar el cordón alrededor del cuello y enganchar las gomas de la mascarilla en los ganchos que forman parte de este accesorio. Además, estos complementos también pueden servir para gafas, fundas de móvil u otras pertenencias que necesitamos tener siempre cerca, por lo que encontrar utilidad a las 12 piezas de este pack es pan comido.

Y para los que las prefieran estampadas...

Además, aquellos que piensan que los accesorios son el broche de oro a cualquier estilismo (y que de ellos depende acertar o errar) pueden apostar por cuelgamascarillas estampados y diseñados en diferentes materiales para que puedas elegirlo como un complemento más de tu día a día, que vaya de acuerdo a tu ropa y, por supuesto, a tu mascarilla.

Los modelos estampados. Amazon

