Fundas, percheros o collares: trucos para llevar (bien) la mascarilla y evitar confusiones en casa

Quirúrgicas, duales, higiénicas y de cualquier color o estampado. Las mascarillas forman parte de nuestras rutinas desde hace algunas semanas y llevarlas es un acto de responsabilidad que ayuda a frenar el avance del coronavirus. Sin embargo, y a pesar de su normalización, a algunas personas les sigue costando acostumbrarse a ellas, sobre todo, cuando llega el momento de guardarlas, bien sea dentro o fuera de casa, y no tiene un sobre o papel a mano donde dejarla con seguridad. Llevar la mascarilla en el codo, como pulsera, meterla en el bolso o envolverla en un pañuelo no es la mejor forma de guardarla y tampoco lo es dejarla encima de cualquier superficie cuando llegamos a casa.

Rastreando en el catálogo de Amazon, hemos dado con algunas soluciones baratas, fáciles y divertidas para guardar la mascarilla dentro y fuera de casa. Buenas opciones para mayores y pequeños con las fomentar su cuidado más allá de los recambios o lavados rutinarios. ¿Quieres saber cuáles son?

Tres trucos para mantener bien las mascarillas

Un cuelga-mascarillas, para el cuello. Para tener a mano la mascarilla en cualquier momento, lo mejor es convertir el clásico cuelga-gafas que tan de moda está en un ‘gadget’ apto para llevarla colgada al cuello. De este modo, no hará falta guardarla en ningún sobre cuando nos la quitamos. Eso sí, para que sea útil hay que colocar dos pequeños mosquetones en las gomas finales o no habrá manera de sujetar nuestra mascarilla.

Estos cordeles, además de útiles, están muy de moda. Amazon

En casa, con distinción. Quienes convivan con más de una persona sabrán que, al menos, una vez a la semana, hay confusión de mascarillas quirúrgicas en casa: y es que, cuando no es uno, es otro el que no la recoge (sobre todo si son niños). Para evitarlo y que todo el mundo sepa cómo recoger la suya y no confundirla con la de otro miembro de la familia, los percheros adhesivos de colores son una opción fácil, rápida y divertida.

Estos en forma de paragüas encantarán a los más pequeños. Amazon

Una funda hermética en el bolso. Las fundas de almacenamiento están ganando cada día más adeptos, ya que, además de pesar poco para poder llevarlas en todo momento, se cierran en su totalidad para evitar la entrada de polvo o bacterias para que, así, sea seguro seguir usándola. Esta, la más vendida de Amazon, incluye un sistema de cierre (y apertura) fácil que nos permite acceder a la mascarilla con rapidez y seguridad en cualquier momento.

La funda para guardar la mascarilla. Amazon

